Coastal road unahon, dili ang 4th bridge — Ahong

Giduso sa Kagamhanang sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga maseguro una ang tibuok pundo alang sa coastal road gikan sa Barangay Ibo paingon sa Pajo sa dili pa ipadayon ang proyekto sa ikaupat nga taytayan, aron malikayan ang kahuot sa trapiko.
Gibutyag ni Lone District Rep. Junard “Ahong” Chan sa SunStar Cebu niadtong Marso 16, 2026, nga kining hangyo gipaabot na ngadto sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ug Japan International Cooperation Agency (Jica), dungan sa pag-ingon nga kinahanglang andam na ang agianan sa dili pa mahuman ang taytayan.
Matod niya, gusto sa kagamhanan sa Lapu-Lapu nga maseguro nga dili mosamot ang trapiko, ilabi na nga ang giplano nga agianan duol ra sa kasamtangang Mactan-Mandaue Second Bridge.
Dugang niya, una na nga nihangyo ang dakbayan sa mga proponent sa proyekto nga dili gamiton ang kasamtangang circumferential road ug hinuon magtukod og dedicated coastal road.
Base sa inisyal nga banabana nga gipakita sa mga opisyal sa dakbayan, ang maong proyekto magkinahanglan og mokabat P10 bilyunes.
Matod ni Chan, bisan kon nagsugod na ang inisyal nga trabaho sa dapit sa Barangay Ibo, ang kasamtangang pundo dili pa igo aron malangkob ang tibuok dagan sa kalsada paingon sa Pajo.
Pasidaan niya nga kon walay alternatibong rota, ang trapiko gikan sa bag-ong taytayan mahimong magtapok duol sa ikaduhang taytayan, nga moresulta sa kahuot sa sakyanan, ilabi na sa Ibo.
Ang maong dapit nakasinati na og bug-at nga trapiko tungod sa Mactan Economic Zone 1 nga adunay mokabat 65,000 ka mga trabahante.
Nagpaabot na karon ang kagamhanan sa Lapu-Lapu og tigom uban sa mga opisyal sa DPWH ug Jica. / DPC