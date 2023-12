Cobra antivenom wa dinhi sa Cebu?

Nagpabalin nga usa ka hagit ang pagbaton sa antivenom sa pinaakan sa bitin, partikular na sa Philippine Cobras, nga gitawag og Purified Cobra Antivenin (PCAV) tungod kay dili kini direktang magamit sa rehiyon, matod sa usa ka health officer.

Si Ruff Vincent Valdevieso, coordinator sa national immunization program sa Department of Health Central Visayas (DOH 7), niingon nga ang PCAV makuha gikan sa Research Institute for Tropical Medicine (RITM).

Ang RITM usa ka health research facility nga nakabase sa Muntinlupa City sa Metro Manila. Ang naglihok nga ahensya niini mao ang DOH central office sa Manila City.

“Because RITM is the one that supplies the antivenom to them, it depends on the hospital if they will purchase it. If they purchase and there’s no snakebite incident, then it is a loss,” matod niya sa pakighinabi sa SunStar Cebu atol sa usa ka health forum niadtong Nobiyembre 27, 2023, sa dakbayan sa Sugbo.

Sa dihang gipangutana kon mapalit ba kini nga commercial sa mga tambalanan sa rehiyon ilabi na sa Sugbo, siya niingon nga depende ra sa tambalanan kon mokuha ba sila o aduna ba silay anti-venom nga stock sa mga emerhensya nga mapaakan sa bitin.

Si Valdevieso niingon usab nga dili pa niya matino kon ang state-run nga Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) sa dakbayan sa Sugbo aduna bay PCAV o bisan unsang matang sa anti-venom nga stock, apan matod niya nga kasagaran makuha kini sa tambalanan gikan sa RITM kon adunay mga emerhensya.

Ang SunStar Cebu nisuway sa pagkontak sa Poison Control Center sa VSMMC niadtong Huwebes, Disyembre 7 alang sa pakighinabi apan pakyas.

DI KOMON

Ang health officer midugang nga ang mga pinaakan sa bitin, partikular gikan sa Philippine Cobras, dili komon sa rehiyon, dili sama sa Mindanao, nga nagkanayon, “wala pa tay nadawat nga kaso nga napaakan sila sa Philippine Cobra.”

Si Valdevieso niingon nga, base sa iyang kahibalo, ang mga tambalanan sa habagatang Pilipinas adunay daling magamit nga antivenom alang sa pinaakan sa Philippine Cobra.

Sa Septiyembre 2018 nga report gikan sa RITM ug DOH, kini nag-ingon nga ang PCAV kasagaran ipang-apod-apod sa mga mag-uuma sa Bicol ug Nueva Ecija, diin ang mga insidente sa natala nga pinaakan sa bitin taas kaayo.

Gihatagan og gibug-aton sa taho nga kini nga mga rehiyon gihatagan og prayoridad alang sa pag-apod-apod sa mga ampoule tungod sa ilang pagkatudlo ingon nga nag-unang mga lugar nga tinubdan sa bugas o mga kamalig sa bugas sa probinsya.

“Although snakes can be beneficial in decreasing the number of mice in the rice fields, they can cost farmers their lives even with just a single bite. Given this possibility, the challenge of feeding millions becomes even harder for rice farmers,” matod nila.

Ning bag-o lang, sa report sa Superbalita Cebu niadtong Nobiyembre, usa ka King Cobra o mas nailhan sa lokal nga tawag nga Banakon naluwas sa mga awtoridad sa Sitio Panas, Barangay Guadalupe sa Carcar City, habagatang Sugbo. Ang bitin gitugyan dayon sa Department of Environmental and Natural Resources Central Visayas.

Matod ni Valdevieso nga kon mahitabo ang mga insidente sa pagpaak sa bitin, iyang gitambagan ang publiko nga magpabiling kalmado ug limpyuhan dayon ang napaakan nga dapit gamit ang tubig nga nagaagas ug sabon.

Matod pa niya nga kinahanglang ipadala ang biktima sa labing duol nga health facility o animal bite centers aron masusi sa mga eksperto ang sitwasyon ug mahatagan og saktong pag-atiman ug interbensyon.