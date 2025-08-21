Cogon Ramos, Sta. Cruz gideklarar nga drug cleared

Duha ka barangay sa Dakbayan sa Sugbo ang gideklarar nga drug cleared sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing (ROCBDC).
Ang maong mga barangay mao ang Cogon Ramos ug Sta. Cruz nga naa sa kinapusorang bahin sa Siyudad sa Sugbo human nakapasar sa deliberasyon nga gipahigayon niadtong Lunes, Agusto 18, 2025.
Ang kalihukan gitambungan sa mga representante sa nagkalainlaing ahensiya sa gobiyerno sama sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7, Police Regional Office 7, Department of Interior and Local Government (DILG), Department of Health (DOH), Cebu City Police Office (CCPO) ug Cebu City Office of Substance Abuse Prevention (Cosap) sa kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo.
Matod ni Police Colonel Enrico Figueroa, hepe sa kapulisan nga ang maong kalampusan resulta sa pipila ka buwan nga kanunay nga pagbisita sa mga Persons Who Use Drugs (PWUDs).
Pagpakita sab kini sa walay hunong nga determinasyon aron nga masumpo ang problema sa ilegal nga drugas sa maong mga barangay ug malimpyo ang ilang komunidad. / AYB