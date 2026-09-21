Cokaliong personal mi-award sa mananaog sa Cebu Press Freedom Week basketball

Usa sa dakong kalihukan nga gisabak niadtong Dominggo, Septiyembre 20, 2026, atol sa Opening Fellowship sa 34th Cebu Press Freedom Week celebration mao ang awarding ceremony sa 5-on-5 basketball tournament sa mga sakop sa Cebu media.
Personal nga gitunol ni Chester Cokaliong, founder ug chief executive officer sa Cokaliong Shipping Lines, ngadto sa mga ningdaog sa torneyo.
Gidawat personal ang premyo nga P6,000 sa mga nagkahiusang tigbalita sa Cebu City Hall (Charm), sa Sports (Score), sa Mandaue ug Lapu (Armalite), sa Talisay (Mics) ug sa taga korte MALLET nga maoy nakakuha sa 1st runner up.
Samtang P8,000 ang gihatag sab ni Cokaliong ngadto sa kampyon sa nagkahiusang puwersa sa mga sakop sa prensa nga nag-cover sa Kapitolyo (Cart), kapulisan (DEPP), photographers/cameramen (Lens), ug regional beat (Rejoice).
Mapasalamaton ang mga tigbalita ngadto sa Cokaliong tungod sa wa’y puas nga suporta niini sa sporting events sa media.
Dako sab ang pasalamat sa mga sakop sa media ngadto sa management sa Cebu Eastern College (CEC) hilabi na nila ni School Director Frederick Eric Ong III, Jefferson Go, board of trustee, ug John Maraat, senior liaison officer nga maoy nag-sponsor sa venue sa basketball. / PR