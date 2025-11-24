Col. Tiu miasumir isip bag-ong hepe sa HPG 7

Pormal na nga nilingkod sa katungdanan ang bag-ong hepe sa Highway Patrol Group (HPG) 7 nga si Police Lieutenant Colonel Wildemar Tiu niadtong Lunes, Nobiyembre 24, 2025, isip hulip sa niretiro nga si Police Colonel Neil Francia.
Si Tiu nahimong hepe sa Tagum City Police Station sa Davao del Norte sa wala pa kini itudlo nga hepe sa HPG 7.
Lumad siya nga taga Dakbayan sa Sugbo ug sakop sa Philippine National Police Academy Sambigkis Class of 2003.
Gibutyag ni Tiu nga ning nagkaduol nga holiday season, daghang mga personnel sa HPG 7 nga iyang ipakatap sa kadalanan.
Usa sa ilang mandato mao ang pagsulbad sa kaso sa carnapping ug ang krimen sa kadalanan lakip na ang overcharging sa pletehan sa mga public utility vehicle.
Gipahimangnuan ni Tiu ang mga badlungon nga drayber nga likayan ang pagbalibad sa ilang mga pasahero aron dili sila mag-atubang og problema.
Awhag niya sa mga pasahero nga i-report ang mga badlungon nga drayber.
Mamahimo nila kining kuhaan og video o litrato aron maoy himuong ebidensiya.
“Ag atong tips ana sa atong mga commuter, mag-picture sila sa taxi body number, pwede ni nila i-report sa Highway Patrol Group sa atong LTO, LTFRB,” asoy ni Tiu.
Giangkon sa police official nga daghang reklamo nga nadawat ang HPG 7 labot sa giingong kaso sa kawat sa mga motorsiklo apan nasayran sa gihimong imbestigasyon nga kasagaran sa mga motor nga gi-report wala kini makawat kondili na-towing tungod sa pag-parking sa mga gidili nga lugar.
Si Tiu unang nadestino sa Regional Personnel and Records Management Division sa Police Regional Office (PRO) 7 human matapos ang iyang United Nation mission sa nasod sa Sudan.
Human sa pipila ka tuig, gihatagan siya og higayon nga makadumala og mga police station sa Cebu City sama sa Waterfront Police Station 3, Abellana Police Station 2, ug Mabolo Police Station diin iyang gilimpyuhan sa mga street dweller ang iyang hurisdiksyon. / AYB