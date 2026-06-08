Col. Ylanan nanamilit sa CCPO

Atol sa traditional Monday Flag Raising Ceremony sa Cebu City Police Office, kalit lang nga nanamilit si Police Colonel George Ylanan ug iyang gipahibalo nga sugod niadtong miaging semana gihulipan na siya sa katungdanan.
Ang mando naggikan sa Kampo Crame ug gibalhin siya sa Police Regional Office 7 isip hepe sa Comptrollership Division.
Ang kasamtangan nga mohulip kaniya ang Deputy Regional Director for Operation sa Police Regional Office 7 nga si Police Colonel Arnel Apud.
“I did my best for Cebu City, so to the men and women maayong adlaw kaninyong tanan, this is your City Director signing off and you’re free to see me as your new chief of the Regional Comptrollership Division-R6 of PRO 7,” matod ni Ylanan.
Sulod lang sa unom ka buwan ug 21 ka adlaw nga paglingkod isip hepe sa CCPO gipasigarbo niini ang iyang nahimo.
Ubos sa iyang pamunoan gipalambo niya ang law enforcement operations subay sa hugot nga pakig-alayon sa komunidad aron makab-ot ang tinuod nga kalinaw sa dakbayan.
Base sa datos nga iyang gipakita gikan sa Nobiyembre 14, 2025, ngadto sa Hunyo 4, 2026, niubos ang index crime sa dakbayan ngadto na lang sa 352 ka kaso gikan sa 365 sa susamang panahon, diin natala ang 3.56 porsiyento nga pagkunhod.
Ang non-index crime niubos sab ngadto sa 9.64 porsiyento.
Giila ni Ylanan ang iyang mga nahimo ilabi na sa daling pagresponde atol sa pagdahili sa Binaliw Landfill diin ubay-ubay nga kinabuhi ang nakalas, pagpanindot sa firing range, pagsugod sa firing proficiency program ug ang fully functional ug high tech nga command center nga iyang gitukod sulod lang sa usa ka buwan.
Nag-number 1 sab ang CCPO sa Unit Performance Evaluation Rating sa unang quarter sa 2026 diin nagpakita kini sa ilang professionalism, excellence, ug public service.
Personal nga nibisita sa CCPO si Mayor Nestor Archival aron duyogan si Ylanan sa iyang pagpanamilit.
Giangkon sa mayor nga nasurpresa siya nga bisan sa maayong performance ni Ylanan gihulipan gihapon siya apan dili siya mopugong sanglit alang man sab kini sa ilang promosyon.
Duna nay pangalan nga mahimong kapilian si Archival apan dili lang una niya kini ibutyag sanglit magpaabot pa siya sa listahan nga gikan sa Kampo Crame. / AYB