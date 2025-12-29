‘College Behind Bars’ ilusad sa BJMP

Nangandam na ang Bureau of Jail Management and Penology (BJMP)–Mandaue sa paglusad sa programang “College Behind Bars” diin tugotan ang mga kuwalipikadong persons deprived of liberty (PDLs) o mga piniriso nga makapadayon sa ilang kolehiyo sulod sa prisohan sa siyudad.
Matod ni Jail Superintendent Warden Jessie Gingoyon, sugdan ang maong inisyatiba pinaagi sa pagtukod og bag-ong mga pasilidad ug pag-ayo sa classroom sa Alternative Learning System (ALS) sa maong pasilidad aron maandam alang sa mga klase sa kolehiyo.
Gipasabot ni Gingoyon nga ang proyekto gipalambo ubos sa pagpangulo ni Senior Inspector Roselle Paracale kinsa maoy nagpasiugda sa paningkamot nga ma-institutionalize ang programang College Behind Bars sa prisohan sa Mandaue.
“Dunay pasilidad nga pagatukoron ug ang classroom sa ALS pagasayuhon og ayo. Giuna kini sa pagtrabaho tungod kay si Senior Inspector Paracale naglihok na alang sa College Behind Bars program,” matod ni Gingoyon.
Sumala sa warden, ang BJMP–Mandaue kasamtangang naghikay og Memorandum of Agreement (MOA) uban sa mga partner nga institusyon aron pormal nga matukod ang programa.
Malaumon siya nga masugdan kini sa tuig 2026.
“Nagtrabaho na kami karon sa Memorandum of Agreement. Hinaot nga sa sunod tuig, 2026, aduna nay kolehiyo nga mag-operate sulod sa pasilidad,” dugang niya.
Ubos niini nga programa, ang mga piniriso nga nakahuman na sa K to 12 curriculum mahimong maka-enroll sa mga kurso sa kolehiyo nga itanyag sulod sa jail.
Matod ni Gingoyon, ang unang mga kurso nga itanyag magsentro sa mga praktikal nga natad nga daling makit-an og trabaho ang mga PDL inig gawas nila sa prisohan sama sa Business Management ug Information Technology (IT).
Gipili kini tungod kay dako ang panginahanglan niini sa merkado sa trabaho karon.
Ang maong programa gipalambo uban sa suporta sa kagamhanang lokal sa Dakbayan sa Mandaue ug sa Mandaue City College. / ABC