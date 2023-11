College crush highlight sa kantang ‘Ang Pagsud-ong (POV)’

Gi-release na sa Duma­guete City-based rock band nga Southbugs ang ilang latest Bisrock single nga “Ang Pagsud-ong (POV)” niadtong Sabado, No­biyembre 18, 2023.

Ang Southbugs gilang­kuban nila ni Rap sa lead vocals; DD sa gitara, bass, ug backing vocals; ug Carlos Heneral sa gitara.

Ang kantang “Ang Pagsud-ong” nagsaysay sa istorya sa usa ka estudyante sa kolehiyo nga naibog sa usa ka babaye ug naglisod sa pagpahibalo sa iyang gibati ngadto kaniya.

“Nituo siya nga out of his league ang babaye ug ma-admire ra niya siya sa layo. Apan, ang twist sa kanta, aduna pud diay gusto ang babaye kaniya. Ang tema mo-resonate sa pagkakomplikado sa young love, ug ang pagduha-duha sa kaugalingon,” matod sa Southbugs sa pinulongan nga Ingles.

Saysay sa banda nga walo ka tuig na sukad nasulat ang kanta, apan nagpaabot lang sila sa tukmang adlaw nga ila kining ma-release.

“Nalipay mi nga aduna na gyu’y kahayag ug ma-release na ang kanta, ug proud mi nga na-capture niini ang essence sa among pag-envision niini kaniadto,” dugang sa banda.

Ang Southbugs gikan sa habagatang parte sa Barangay Bagacay, Dumaguete City, nakuha ang ilang pangalan sa nickname sa mga ilang mga tagi-barangay nga “Southbags” ug ila kining gihimo’ng mas catchy nga “Southbugs.”

Inspirasyon sa banda ang nagkalainlaing mga genre, lakip na ang grunge, alternative rock, pop punk, ug pop.

“Our goal is to create great music and inviting our audience to explore and enjoy this musical adventure with us,” sigon sa Southbugs.

Sa ilang latest release, ganahan sila nga tagaan og spotlight ang Du­maguete music scene nga kanunay malabyan sa mga tigpaminaw.

“We want readers to discover the vibrant music scene... our city is home to exceptionally talented artists, each offering a unique sound,” sigon sa banda.

Nipasalig ang banda sa mga tigpaminaw nga mag-enjoy sila sa “Ang Pagsud-ong (POV)” ug nihangyo sila sa padayon nga pagsuporta kanila.

“We genuinely hope you enjoy our music. Looking ahead, we plan to release a new song each month, so stay tuned to discover what we have in store for Southbugs! Thank you for your support,” sigon sa banda.

Ang “Pagsud-ong” mahimong ma-stream sa major streaming platforms, lakip na ang Spotify, Apple Music ug Youtube Music.