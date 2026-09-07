College students way apil sa F2F class suspension

Walay apil ang mga estudyante sa kolehiyo sa Dakbayan sa Sugbo sa gipatuman nga suspension sa face-to-face nga mga klase taliwala sa haze nga naghulga, tungod kay giisip sila nga mas makahibawo na nga manalipod sa ilang kaugalingong panglawas.
Ang chief of staff ni Mayor Nestor Archival nga si Kenneth Siasar nag-ingon nga ang desisyon gihimo ilabina alang sa pagpanalipod sa mas batan-ong mga estudyante nga giisip nga mas delikado sa mga problema sa pagginhawa tungod sa haze.
“The most vulnerable sector sa atong mga estudyante man gud kay katong mga bata,” matod ni Siasar.
Gipasabot ni Siasar nga mas kahibawo na nga manalipod sa ilang kaugalingon ang mga estudyante sa kolehiyo sama sa pagpabilin sa ilang face mask kaysa sa mas batan-ong mga bata nga dali ra kaayong motangtang kon magduwa-duwa o maglihok-lihok.
“I-compare nimo sa college nga they are responsible enough to protect themselves. They can wear mask all the time,” matod ni Siasar.
Gihimo niya ang maong pahayag human ang pipila ka estudyante sa kolehiyo niadto sa opisina ni Mayor Archival niadtong Lunes sa buntag aron maghangyo sa suspension sa klase ug nikuwestyon ngano nga ang mga tertiary school wala maapil sa pahibawo.
Matod niya nga ang siyudad nakadawat sab og mga hangyo gikan sa mga kolehiyo nga adunay naka-schedule nga eksaminasyon.
Gitumbok ni Siasar ang University of San Carlos College of Law nga gitugotan nga mopadayon sa mga eksaminasyon human gipahibawo sa unibersidad ang City Hall nga ang ilang mga estudyante naka-schedule mokuha og exam.
Ang City Hall padayong nag-monitor sa sitwasyon ug nagpadagan sa ilang tubag pinasikad sa mga report gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO).
Gidugang niya nga ang mayor dili dayon makahimo og mga desisyon bahin sa maong isyu nga walay mga rekomendasyon o resolusyon gikan sa CDRRMO.
Samtang, ang mga ospital sa dakbayan gipaubos sa heightened preparedness, diin adunay giandam nga mga nebulizer ug tambal isip pagpangandam sa mga residente nga makasinati og kalisod sa pagginhawa. /