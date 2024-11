Collin Rosell gipusasan, gi-abog sa Cebu City Hall

Nagkaguliyang sud sa buhatan sa Cebu City Mayor sa dihang pugsanon nga gipagawas sa mga polis gipangulohan sa hepe sa Cebu City Police Office (CCPO) Police Colonel Antonietto Cañete, ang kanhi Cebu City Administrator Collin Rosell, Biyernes sa hapon, Nobiyembre 8, 2024.

Si Rosell nagmagahi ug nagdumili sa pagpataod og pusas gumikan sa kasong Usurpation of Authority hinungdan nga nahitabo ang komosyon sud sa maong buhatan ug pugsanon nga gipagawas ang opisyal, base sa nakita sa video ni Ramil Ayuman nga gi-post sa iyang Facebook page.

Si Rosell nga gidala sa Waterfront Police Station 3 namahayag ngadto sa mga sakop sa tigbalita nga ang pagdakop kaniya warrantless, invalid ug way merito.

Matod pa niya nga igo lang unta siya mibalik sa trabaho sud sa buhatan ni dismissed Cebu City Mayor Michael Rama, human nga napupos niadtong Nobiyembre 6, ang unom ka buwan nga pagkasuspenso.

Sa sayo pa, ang opisyal gibabagan nga makasud og balik sa City Administrator’s Office hinungdan nga milahos sa buhatan ni Rama.

Gihulagway ni Rosell maximum oppression” ug “maximum harassment” ang kamanduan ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga ipatuman ang “maximum tolerance.”

TENSIYON

Nitumaw ang tensiyon sa City Hall sa dihang ang duha ka kampo sa City Mayors Rama ug Garcia ang mibarog sa ilang lehitimo ug gahom sa pagkupot sa maong katungdanan.

Ang kampo ni kanhi Mayor Rama nagtinguha sa pagpasaka og reklamo batok sa ni Mayor Garcia nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act lakip na sa City Administrator Kristine Joyce Batucan, ug Department of Interior and Local Government (DILG) 7 Director Leocadio Trovela.

Samtang si Garcia sa iyang bahin nangatarungan nga igo lang siya misunod sa rule of law, nga nag-ila sa DILG 7 sa iyang pagkalingkod nga City Mayor niadtong Oktubre 9, 2024.

Sa alas 9:00 sa buntag, Biyernes, ang mga suporter ni Rama ang nagbarikada gawas nga bahin sa City Hall nga nanawagan sa pagpabalik ni Rama sa katungdanan ug ang pagpakanaog ni Garcia sa puwesto.

Presensiya sa mga sakop sa polis ang anaa sa palibot nga mibabag sa mga suporter nga makasud sa City Hall.

Samtang nagpadayon ang komosyon sa gawas nga bahin si Garcia nipahigayon og press conference sa buhatan sa Vice Mayor nagkanayon nga ang iyang kampo ug ni Rama adunay katungod nga mokuwestiyon ug moprotesta sa pagkatudlo kaniya isip mayor hulip sa nasuspenso nga opisyal.

“Please not in the City Hall as there is a lot of pending work that needs to be done and we are answerable to the people of the city of Cebu,” matod pa ni Garcia sa nahitabong kagubot.

Kini naglakip sa pagpadangat og motion for reconsideration ngadto sa Ombudsman o ang pagpangayo og intervention gikan sa korte.

“I am very consistent on our stand, there is a decision from the Ombudsman which he complied with. There is a memorandum from the DILG for me to assume as full-fledged mayor and take my oath, we complied. All of this is based on the Rule of Law,” sumala pa ni Garcia.

Giawhag niya ang kampo ni Rama nga mangayo og katin-awan sa DILG nga mikuwestiyon sa iyang accession ilabi na nga nanumpa sa maong paghulip sa posisyon.

Giklaro sa mayor nga ang City Hall usa ka publiko nga establisyemento ug katungod sa publiko o mga tawo nga makasud, apan sa higayon nga masubli ang kagubot iyang gipahimangno nga iyang ipatuman ang maximum tolerance.

“However, when it comes to governance, if they disrupt the city hall affairs. Then I will now exercise my executive rights, and I will call on the security unit of the City Hall and the police,” matod pa Garcia.

EXPIRED

Dugang pa niya nga wa nay balikan pa si Rosell sa City Hall gumikan kay base sa Human Resources and Development Offices nga terminated na kini sa iyang katungdanan nga kabahin isip coterminous employee ni Rama.

Base sa pahibalo gikan sa Office of the Mayor pinitsahan niadtong Oktubre 21, 2024, gipahayag nga si Collin Rosell dili na opisyal nga empleyado sa City Hall tungod sa pagka-expire sa iyang appointment human sa pag-dismiss ni kanhi Mayor Michael Rama, nga mao ang iyang appointing officer.

Sumala sa maong pahibalo, ang status ni Rosell isip City Administrator natapos kauban sa liderato ni Rama, ug kini nagpasabot nga wala na siya'y awtoridad nga magpadayon sa iyang mga gimbuhaton sa Cebu City Hall.

Ang Cebu City Legal Office nagpa-blotter sa Waterfront Police Station aron irekord ang mga insidente nga naglakip sa dihang si Rosell kuno misulod sa City Hall ug mipadayon sa pag-ehersisyo sa gahom sa City Administrator bisan pa nga wala kini aprobahan sa City Mayor, Department of Interior and Local Government (DILG), ug Office of the Ombudsman.

Ang maong aksyon ni Rosell gihulagway nga wala magsubay sa balaod ug nisupak sa awtori­dad sa kasamtangang administrasyon sa City hall. /EHP