Collin Rosell nakapiyansa

Ang kanhi administrador sa Siyudad sa Sugbo ang nakapiyansa ngadto sa Cebu City Hall of Justice human sa 18 ka oras nga na-detain sa Waterfront Police Station sa kaso’ng usurpation of authority ug resisting arrest.

Si Rosell, nga gidakop sa mga sakop sa Cebu City Police Office nga gipangulohan sa hepe nga si PCol. Antonietto Cañete, nakapiyansa og P30,000 sa kasong usurpation of authority ug P3,000 sa pagpagahi og tuman sa polis.

Base sa pakighinabi sa mga tigbalita si Rosell mitataw nga ang iyang gibuhat dili krimen ug mihulagway nga ilegal ang iyang pag-aresto.

Gipasabot sa kanhi administrador sa siyudad nga walay warrant of arrest ang kapulisan batok kaniya.

Niadtong buntag sa Biyernes, Nobiyembre 8 si Rosell mibalik sa City Hall gikan nga gipaubos sa unom ka buwan nga preventive suspension, kauban ang kanhi mayor nga si Michael Rama ug pito pa ka laing mga opisyal sukad niadtong Mayo.

Ang maong suspension giluwatan sa Office of the Ombudsman ug napupos niadtong Nobiyembre 6.

Si Rosell nipahulana sulod sa siyam ka oras sa opisina ni Rama human siya gibabagan nga mosulod sa opisina sa City Administrator niadtong higayona.

“If you are there to serve the public, how would it be a crime? If you are there telling the public what is it all about and telling the basis, of course, it cannot be a crime,” matod pa ni Rosell.

Sa dihang gipangutana giunsa siya sa pagduol sa mga polis matod pa gipapauli na siya tungod kay alas 5 na sa hapon, apan nagdumili siya sa pag-uli kay aduna pa siyay daghang gibuhat.

“Di ko mugawas pa, kinsa may nagsugo ana? Sa tinud-anay lang, lain man akoang mismong principal, si Mayor Rama man. Wala may gisulti si Mayor Rama nga lakaw na diretso,” gitubag ni Rosell ang mga polis.

LEHITIMO

Sa laing bahin, Hugot nga gi barugan sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nga lehitimo ang ilang pagdakop kang kanhi Cebu City Administrator niadtong gabii sa Biyernes.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Macatangay ang deputy city director for operation sa Cebu City Police Office nga dunay basehanan ang ilang pagdakop kang Rosell human nga mi reklamo ang kasamtangan nga City Administrator nga si Atty. Kristine Joyce Batucan sa kasong usurpation of authority.

Si Batucan nagpa-blotter sa Waterfront Police Station 3 labot sa pagsulod sa grupo ni Rosell sa iyang opisina kay mo-function na siya sa iyang trabaho isip City Administrator.

Walay rason nga mo-report si Rosell sa iyang nabiyaan nga buhatan human nga gisuspenso siya sa Ombudsman uban ni kanhi Cebu City Mayor Michael Rama nga nalutsan usab og dismissal order gikan sa maong buhatan.

Sa pangutana kung legal ba ang pagdakop kang Rosell nga walay warrant of arrest gikan sa korte, matod ni Macatangay nga usa usab ka abogado ug miingon: “Ilaha na nga aligasyon no, atoa ning tinambanon pag-explain ha kanang dili inabogado aron masabtan sa mga tawo. For example naay questionable personality nga magpaila sila nga police diba dakpon gani nato sila diretso sila, because nagpaila sila nga mao ni sila nga persons when in fact dili, so mao na ang nahitabo karon no ni Attorney Rosell nga nagpaila siya nga siya si City Administrator sa Cebu City Hall when in fact walay igo nga basehan.”

Gawas niini nagpatawag matod pa si Rosell og meeting sa mga department head diin sa iyang suwat siya ang City Administrator sa Syudad sa Sugbo.

Gawas sa kasong usurpation of authority gireklamo usab siya sa mga police og resisting arrest sa dihang nagdumili siya nga magpaposas atol sa pagdakop niya sa mga police sa pagpangulo ni Police Colonel Cañete.

Apan ang hepe sa Waterfront Police Station 3 nga si Police Major John Lynbert Yango mibutyag sa interview sa DyHP RMN Cebu nga nagpaabot pa ila sa affidavit sa kasamtangan nga Cebu City Administrator nga si Atty. Kristine Joyce Batucan alang sa pagpasaka nila og kasong usurpation of authority samtang sila sa PNP ang mohimo sa kasong resisting arrest ug disobedience to a person in authority diin sila man ang reklamante./Dugang taho ni Arnold Y. Bustamante