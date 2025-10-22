Comelec: 5K ang mga bag-ong narehistro

Kapin sa 5,000 ka mga indibidwal na ang nakaparehistro sa Commission on Election (Comelec) Cebu subay sa pagbalik na sa registration sa Oktubre 20, 2025.
Subay sa datos sa Comelec moabot sa 5,056 ang natala nga narehistro sukad sa naasoy nga adlaw.
Sa maong talaan, 2,456 niini ang lalaki samtang 2,600 ang babaye.
Nagkanayon si Atty. Marchel Sarno, Election Surpervisor sa Comelec Province, nga ang maong datos naglangkob sab sa Dakbayan sa Sugbo ug Lapu-Lapu.
Subay sa nahitabong magnitude 6.9 nga linog sa Northern Cebu, sagad sa mga opisina sa Comelec ang nangadaot.
Kini sama sa Dakbayan sa Bogo ug Lungsod sa Medellin hinungdan nga temporaryong gibalhin ang opisina niini sa mga tent ug covered court.
Ang opisina sa Comelec Bogo temporaryong gibalhin atubangan sa City Auditorium sa Barangay Cayang.
Samtang ang opisina sa Comelec Medellin anaa nahimutang duol sa Medellin Fire Station ug ang opisina sa San Remigio nahimutang atubangan sa munisipyo.
Matod ni Sarno nga lakip sa gikonsiderar sa ilang temporaryong kabalhinan mao ang signal ug internet connection aron padayon kining makahatag og updates sa registration.
Lakip sa gipanglantawan sa Comelec mao ang posibleng dugay nga pag- repair sa classrooms nga nangaguba sa linog.
Sagad sa gamiton matag piniliay ang mga tunghaan hinungdan nga posibleng mohimo og temporary voting area ang Comelec aron makapadayon pagbotar ang mga botante.
“Ug dili makaya og repair pwede man ta mohimo og temporary voting area. So more or less kining sa kilid sa lugar or any government area pwede butang ta og classrooms naa say sa gym nga temporary structure,” matod ni Sarno sa Oktubre 21, 2025.
Magpadayon ang registration hangtod sa Mayo 18, 2026, diin giawhag ang Sugboanon nga magparehistro sa sayo ug dili na magpaabot nga maabtan sa deadline. / ANV