Comelec andam na sa registration sa Lunes

Andam na ang Commission on Elections (Comelec) sa pagdawat sa bag-ong mga application sa mga gusto’ng moparehistro isip first time voters sa Pebrero 12, 2024.

Ang maong adlaw gitawag og “National Voters Day” diin nagkadaiyang paagi sa pagbukas ug pagpangandam ang gihimo sa tanang mga Comelec offices sa nasod.

Lakip na niini ang mga gusto’ng mo transfer, correction of entries ug reactivation.

Matod ni Omar Sharif Dilangalen Mamalinta, tigpamaba sa Comelec Cebu Province, nga may mga kalihukan na usab nga nakahan-ay, lakip na niini ang voter’s education nga himuon sa University of San Carlos Talamban Campus (USC-TC) sa Pebrero 27 ug sa Cebu Doctors University Auditorium - Mandaue diin gilauman nga moabot og 1,000 ka mga partisipante ang mosalmot sa Pebrero 28.

Tumong niini nga mahatod ug mapahibawo ngadto sa mga botante ug bag-ong botante ang duties ug responsibilities niini.

Gilauman usab ang mga satellite registration sites ingon man ang pagpatuman sa Register Anywhere Program (RAP) nga himuon sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Sugbo.

“It talks about the necessity to have that RAP because of the multitude number of applicants in highly urbanized cities or capitol towns so mao na nga kinahanglan ta og RAP,” matod ni Mamalinta.

“Bisan pa og taga Mandaluyong City ka unya anhi ka nag reside tungod sa studying or working unya ganahan ka mo vote sa Mandaluyong, so kato nga RAP ang gamiton, adto ka mo apply,” dugang niya.

Si Mamalinta, Comelec officer usab sa dakbayan sa Carcar, nipahibaw nga nalakip sa ilang giandam ang mga armchair aron makatarong og fill-up ang mga morehistro.

Alang sa mga moparehistro mahimo nga magdala og valid ID sama sa Postal ID, National ID, Student ID, Senior Citizens ID, LTO Drivers License, Passport, SSS o GSIS, UMID, IBP ID, PRC, o barangay certification nga dunay hulagway sa aplikante.

Dili dawaton ang mga dokumento sama sa cedula, police clearance ug employee o company ID.

Ang registration period molanat hangtod sa Septiyembre 30, 2024.