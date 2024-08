Comelec biktima sa ‘demolition job’

Taliwala sa mga panawagan alang sa iyang pagluwat sa katungdanan tungod sa mga alegasyon sa kurapsyon ug suhol, si Commission on Elections (Comelec) Chairman George Garcia niadtong Biyernes, Agusto 2, 2024, nipadayag nga iyang gituohan nga bisan kon mosanong siya sa panawagan, magpadayon gihapon ang “demolition job.”

Sa usa ka interbyo, si Garcia niingon nga siya nakombinsir nga ang iyang pag-resign dili garantiya sa katapusan sa nagpadayon nga black propaganda, samtang niingon nga dili siya ang tinuod nga target niini.

“Will all of this end, especially if the Comelec still pushes through with the use of the new machines? I am telling you, resignation is not the solution to this,” matod ni Garcia.

Ang hepe sa Comelec niingon nga ang demolition job batok kaniya ug sa Comelec mohunong ra kon maila na ang mga nagpaluyo niini.

“The solution here is to know the whole truth: who are the ones behind all of this?” dugang ni Garcia.

Dihang gipangutana kon nag-ingon ba siya nga ang kontrata sa automated election system (AES) alang sa 2025 uban sa kompaniya sa South Korea, Miru Systems, mao ang ugat nga hinungdan sa demolition job, wala siya nihatag og direkta nga tubag.

“In all the press conferences, towards the end, they will say ‘why not use the old machines of the previous service provider?’ It is puzzling how come the issue is on supposed bribery and corruption, but there is a call for the reuse of the old machines,” pasabot ni Garcia.

Sa Huwebes, gibag-o ni Sagip party-list Representative Rodante Marcoleta ang iyang mga alegasyon sa panikas ug kurapsyon batok kang Garcia, nga naghisgot sa gipasangil nga offshore accounts nga adunay deposito gikan sa South Korea, ug nanawagan alang sa usa ka kongresyonal nga imbestigasyon.

“The lawmaker said it would be good if Garcia resigned if he is unable to explain the presence of such overseas bank accounts,” matod ni Marcoleta.

Si Garcia kanunay nga niingon nga wala’y kamatuoran ang mga alegasyon ni Marcoleta, nga nag-ingon nga siya nagpanumpa nga wala siya’y offshore o lokal nga bank accounts, ug gipasabot nga ang mga nag-akusar kanunay nga napakyas sa paghimo’g mga alegasyon ubos sa panumpa.

Gihangop niya ang nag-ung-ong nga imbestigasyon sa House of Representatives, matod niya, maghatag kaniya og opurtunidad nga makapadayag sa matuod.