Comelec chair, mga senador gilambigit sa ‘kwarta sa maleta’

Gilambigit sa kanhi bodyguards ni kanhi Ako-Bicol partylist representative Zaldy Co silang Commission on Elections (Comelec) chairperson George Garcia ug mga senador nga sila si Francis “Chiz” Escudero ug Francis “Kiko” Pangilinan sa paghatod og mga maleta nga puno sa kwarta, dungan sa imbestigasyon sa kagamhanan sa korapsyon kalabot sa mga anomalyang proyekto sa flood control.
Sa usa ka press conference niadtong Martes, Hunyo 16, 2026, si Atty. Levi Baligod, ang legal counsel sa mga nagpaila nga kanhi security aide ug bagman ni Co, nipresentar og upat ka bag-ong mga saksi nga giingong nalambigit usab sa paghatod og mga maleta nga puno sa kwarta ngadto sa pipila ka personalidad.
Usa kanila, si Jeron Valderama, nialegar nga direktang miapil sa paghatod sa minilyon ka pesos nga cash sulod sa maleta ngadto kang kanhi House Speaker Martin Romualdez, Senator Erwin Tulfo, ug Garcia.
Gipakita usab sa maong press conference ang usa ka hulagway ni Pangilinan ug sa iyang asawa nga si Sharon Cuneta, kauban ang mga kawani ni Co.
Sa usa ka post sa social media, gitawag ni Cuneta nga “mga bakak” ang pasangil, ug gipasabot nga ang maong hulagway nakuha didto sa Marawi sa dihang mibisita sila sa mga opisyal sa lokal nga kagamhanan aron magpasalamat sa ilang suporta sa iyang bana.
“Mga sinungaaaaling!!!!!!! Sobra talaga kayo!!!!! I vlogged about this visit my family and I made to Marawi to thank the governor, mayor, and other officials and their families for their support for Kiko. Talaga ba, magbibigay kayo ng maleta sa amin sa Marawi pa???!!! Ang kakapal ng mukha ninyo talaga sukdulan!!!” matod ni Cuneta.
Nagpakita usab sila og hulagway sa mga bodyguard kauban ang kanhi hepe sa Philippine National Police (PNP) nga mao na karon ang Metro Manila Development Authority (MMDA) General Manager nga si Nicolas Torre III, kinsa una nilang giingon nga nakig-istorya kanila ug nangombinsir kanila nga dili langanon o supakon ang pamahayag ni Orly Guteza.
Si Guteza, atol sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee niadtong 2025 bahin sa mga anomaliya sa flood control, nangangkon nga nagsilbing bodyguard ni Co. Siya ang unang mibutyag sa giingong paghatod sa kwarta nga gitawag nila og “trash” (basura) nga gisulod sa mga maleta ngadto kang Romualdez. / TPM / SunStar Philippines