Comelec: Desisyon sa kaso ni Escudero gilauman karong adlawa

Gilauman sa Commission on Elections (Comelec) nga mogawas ang ilang desisyon sa kaso nga naglambigit ni Senador Francis Escudero ug sa iyang campaign donor, si Lawrence Lubiano, presidente sa Centerways Construction and Development Inc., karong Miyerkules, Nobiyembre 26, 2025.
Sa usa ka interbyu niadtong Lunes, Nobiyembre 24, 2025, si Comelec Chairman George Garcia niingon nga ang desisyon bahin sa rekomendasyon sa Political Finance and Affairs Department (PFAD) anaa na sa kamot ni Commissioner-in-Charge Rey Bulay.
“Expect the disposition of the allegations against him (Escudero) and Mr. Lubiano to be released no later than Wednesday... On or before Wednesday, the disposition will be released,” matod ni Garcia.
Sigon niya nga dili na sila makahimo og mga paglangan tungod sa taas nga interes sa publiko sa kaso.
“The people have been waiting for this for a long time. We should immediately dispose of that case so that it is finally clear what will happen,” asoy ni Garcia.
Kahinumdoman nga si Escudero niangkon nga nakadawat siya og campaign donations gikan kang Lubiano atol sa eleksiyon sa Mayo 2022.
Si Lubiano niangkon sab nga siya nidonar og P30 milyuned sa senatorial campaign ni Escudero sa 2022 elections samtang ang iyang kompanya naghupot og daghang kontrata sa gobiyerno.
Silang Lubiano ug Escudero pulos nakatubag na sa tagsa-tagsa ka Show Cause Orders nga giisyu kanila sa poll body.
Samtang, ang pangulo sa Comelec niingon nga si Senador Rodante Marcoleta adunay hangtod sa Biyernes sa sunod semana aron ipasabot ang giingong discrepancies sa iyang Statement of Contributions and Expenditures (Soce) alang sa eleksiyon sa Mayo 2025.
Matod ni Garcia, usa ka show cause order ang gipadala kang Marcoleta kaniadtong Biyernes, nga naghatag kaniya og 10 ka adlaw sa pagtubag.
“The show cause order was issued last Friday for him to explain the supposed discrepancies in his Soce,” sumala sa pangulo sa Comelec.
“We just want an explanation to settle that issue... What is the reason the contributions were not included and declared by the candidate?” dugang niya.
Sa iyang Soce, si Marcoleta nagtaho nga walay nadawat nga kontribusyon samtang P112,857,951.44 ang iyang nagasto atol sa eleksiyon sa Mayo 2025.
Apan, nibuto ang mga pangutana kon giunsa ni Marcoleta paggasto ang P112.85 milyunes sa dihang ang iyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth (SALN) nagpakita og net worth nga P51.9 milyunes ra.
Matod ni Marcoleta, tinuod nga nidonar ang iyang mga higala og pundo alang sa iyang 2025 campaign.
Hinuon, matod niya nga gituyo niya nga dili ideklara ang campaign donations aron respetuhon ang hangyo sa iyang mga donor nga magpabilin nga anonymous. / Anton Banal / SunStar Philippines