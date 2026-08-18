Comelec: Dugang gasto kon iuswag ang BSK Eleksyon

Nakagasto na og P8 bilyunes sa tibuok nasod ang Commission on Elections (Comelec) alang sa mga pagpangandam sa 2026 Barangay ug Sangguniang Kabataan (SK) elections, ug mahimong mosaka pa kini kon dili idayon ang eleksyon.
Matod ni Comelec 7 Director Francisco Pobe, nagpadayon ang komisyon sa pagpangandam alang sa eleksyon nga gikatakda sa Nobiyembre 2, subay sa Republic Act No. 12232, ug wala pa makadawat og opisyal nga advisory nga iuswag kini.
“As to the issue kung madayon ba or dili … madayon ta because the election for the barangay and SK elections is already scheduled,” matod ni Pobe.
Gidugang ni Pobe nga kon di madayon ang eleksyon, mahimong magkinahanglan ang Comelec og dugang pundo, ilabi na kon kinahanglan nga ablihan pag-usab ang voter registration.
Matod niya, mahimong magkinahanglan sab ang komisyon og pundo alang sa overtime work ug satellite registration.
Ang kinatibuk-ang nationwide budget alang sa Barangay ug SK elections mokabat sa mga P18 bilyunes, diin dakong bahin niini alang sa electoral board personnel ug security operations.
Ang pagpangandam sa Comelec anaa na sa katapusang yugto, diin nahuman na ang kadaghanan sa dagkong election activities.
Matod ni Pobe, nahuman na sa komisyon ang mga pagpangandam kalabot sa clustered precincts, voter allocation, pag-imprinta sa mga balota, ug uban pang election paraphernalia, pag-ila sa polling places sa tibuok nasod, ug koordinasyon sa security ug uban pang election stakeholders. / DPC