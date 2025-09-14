Comelec: Gabriela partylist iproklama nga sakop sa House of Representatives

Human sa mga semana sa espekulasyon, gipahibalo sa Commission on Elections (Comelec) niadtong Domingo, Septiyembre 14, 2025, nga ang Gabriela partylist iproklamar isip dugang miyembro sa House of Representatives.
Sa usa ka interbyu sa radyo, si Comelec Chairman George Garcia nagkanayon nga iproklamar nila si 1st nominee Sarah Elago sa Gabriela partylist karong Miyerkules, Setyembre 17.
"Ang poproklama ng Comelec ay ang dating congreswoman Elago na number one nominee ng Gabriela partylist," asoy ni Garcia.
Matod niya, ang partylist wala pa opisyal nga gipahibalo sa komisyon mahitungod sa maong butang.
“Ilang beses na din naman sila nagpunta sa Commission para hingin kanilang proclamation. Para matapos na din ang agam-agam, tutal a matter of formality na lang naman sa Wednesday," dugang ni Garcia.
Human makuha ang 256,811 ka mga boto, ang Gabriela nabutang sa ika-55 nga dapit sa May 2025 partylist race.
Kaniadto, gipahibalo sa Comelec nga magproklamar kini og usa ka dugang nga mananaog nga partylist representative atol sa Mayo 2025 nga eleksyon.
Gipasabot sa poll body nga kini tungod kay ang 63 ka mga lingkuranan nga gigahin atol sa Mayo 2025 nga eleksyon kuwang sa gikinahanglan nga 20 porsiyento nga party list composition sa House of Representatives. / Anton Banal/SunStar Philippines