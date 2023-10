Comelec: Magsayo, magdala og kodigo

Niawhag ang Commission on Elections (Comelec) sa mga botante niadtong Biyernes, Oktubre 27, 2023, nga magsayo ug magdala og kodigo sa ilang botohan alang sa Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) karong adlawa, Lunes, Oktubre 30, 2023.

Sa pakighinabi, si Comelec Chairman George Garcia niingon nga mas maayo nga mosayo ang publiko sa oras sa pagbotar gikan sa alas 7:00 sa buntag hangtod sa alas 3:00 sa hapon.

“We hope the voters will come early and vote,” matod ni Garcia.

Dugang pa niya nga mas maayo nga dad-on sa mga botante ang ilang cheat sheets, diin nalista na ang ilang mga piniling kandidato.

“It’s better of they will bring their own kodigo and avoid using your cellphones inside polling precincts,” dason ni Garcia.

Ang hepe sa poll miingon nga dili kinahanglan ang mga identification (ID) card, bisan kon adunay posibilidad nga ang usa hangyuon nga magpakita og pruweba sa pagkatawo.

Siya miingon nga ang usa ka negatibo nga coronavirus disease (Covid-19) nga resulta sa pagsulay dili kinahanglan alang sa usa nga makabotar.

Giawhag ni Garcia ang mga botante nga susihon ang ilang polling precinct pinaagi sa Precinct Finder sa Comelec sa dili pa ang adlaw sa piniliay aron mas sayon ​​ang ilang pagbotar.

Adunay kinatibuk-ang 23,254,958 ang rehistradong mga botante sa SK. Sa laing bahin, ang mga regular nga botante alang sa barangay polls nikabat sa 67,839,851.