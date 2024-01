Comelec migahin og P465M alang sa internet voting

Ang Commission on Elections (Comelec) nigahin og ka­­­pin sa P465 milyunes a­­lang sa pagkuha og internet vo­ting system nga gamiton sa 2025 overseas voting.

Sa ilang Invitation to Bid, ang Comelec - Special Bids and Awards Committee (SBAC) nibutyag nga ang poll body nagtakda sa Approved Budget for the Contract (ABC) alang sa Online Voting and Counting System (OVCS) sa P465,810,926.57.

“The Comelec now invites bids for the above Procurement Project,” matod sa SBAC. “Bids received in excess of the total ABC shall automatically be rejected at the Bid Opening,” kini nidugang.

Sa sayo pa, giaprobahan sa Comelec en banc ang paggamit sa internet voting alang sa overseas voters sa 2025 elections.

Ang Seksyon 28 sa Republic Act No. 10590 niingon nga ang Komisyon mahimo’ng mosusi sa ubang mga paagi sa pagbotar, apil ang internet-based nga teknolohiya. Ang SBAC nagkanayon nga ang kompletong set sa bidding documents mahimong makuha na sa mga interesadong bidder sa kantidad nga P50,000 sa SBAC Secretariat Office, nga nahimutang sa 3/F Annex Building sa Far East Mana­gers and Investors Incorporated (FEMII) Building sa Intramuros.