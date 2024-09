Comelec mipahinumdom sa deadline sa pagparehistro

Nanawagan ang Commission on Election (Comelec) alang sa mga wala pa makaparehistro sa pagdangop sa labing duol nga Comelec office aron sa pagparehistro pagpangandam sa umaabot 2025 elections.

Karong semanaha maoy labing uwahing mga adlaw sa dili pa matapos ang voters registration sa Septiyembre 30, Lunes.

Si Atty. Marchel Sarno, Cebu Provincial Election Supervisor nagkanayon nga subay sa uwahing talaan sa buhatan sa Septiyembre, moabot sa 26, 507 na ang naproseso nga applications sa lalawigan.

Sa maong datos, anaa sa 8,975 ang mga first time voters samtang 10, 284 ang mga transferees.

Ang lalawigan sa Sugbo naghupot og talaan sa moabot 3, 331, 601 ka mga botante pagpamatuod sa bantog nga vote-rich province subay sa Hulyo 2024 nga datos.

Sa pipila ka adlaw na lang nga nabilin sa dili pa ang hingpit nga paghunong sa pagdawat og aplikante, giawhag ni Sarno ang publiko sa pagdangop usab sa mga satellite registration offices nga anaa nahimutang sa mga malls.

“Paningkamotan namo nga maka-accommodate mi sa tanan pero always gyud na mag depende sa niparehistro. Sa Cebu City Comelec naka-conduct ta og satellite registration, naka-conduct na sab ta og transfer registration ang atong registration didto na sa Robinsons Galleria ang purpose para hamugaway ang moparehistro ug daghan ang ma-accomodate,” matod ni Sarno.

Gipahibaw sa Comelec nga human sa registration, magsugod na usab kini pagbukas sa certificate of candidacy (COC) filing sa Oktubre 1 hangtod sa Oktubre 8, 2024.

Alang sa mga mokandidato nga adunay partido, gawas sa COC apil usab sa isumiter ngadto sa Comelec ang Certificate of Nomination and Acceptance ilabi na sa higayon nga adunay substitution tungod sa withdrawal sa COC.

Sa mga partylist, kinahanglan usab nga adunay Certificate of Nomination ug Certificate of Acceptance of Nomination (CON-CAN), listahan sa mga nominees sa partido ug affidavit sa kwalipikasyon sa nominees.

Ang national and local elections ipahigayon kini sa Mayo 12, 2025. / ANV