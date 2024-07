Comelec: Miparehistro miabot na og 4.6M sud sa 6 ka buwan

MAS daghang Pilipino ang nagtinguha nga mahimong rehistradong botante alang sa umaabot nga nasyonal ug lokal nga eleksyon sa Mayo 2025, uban sa ka­pin sa 4.6 milyon nga nag-file sa ilang aplikasyon sa Commission on Elections (Comelec).

Base sa labing bag-o nga datos gikan sa Comelec, adunay 4,672,947 ka mga aplikante ang nag-file aron mahimong rehistradong botante gikan Pebrero 12 hangtod Hulyo 25.

Sa una, gibanabana sa Comelec nga mga tulo ka mil­yon ang mag-apply aron mahimong rehistradong botante sulod sa pito ka buwang voter registration period.

Niadtong Mayo, ang Comelec nibanabana nga motala og tulo ka milyon panahon sa registration period.

Ang Calabarzon maoy labing daghan nga mga aplikante nga adunay 783,860, gisundan sa National Capital Region nga adunay 641,190, ug Central Luzon nga adunay 545,653. Sa pikas bahin, ang Cordillera Administrative Region adunay labing gamay nga gidaghanon sa mga nagparehistro nga adunay 62,659. Ang mga kalihokan sa voter registration gihimo Lunes hangtod Sabado, lakip ang mga holiday, gikan 8 a.m. hangtod 5 p.m. sa tanan nga Offices of the Election Officer (OEO) sa tibuok nasod.

Ang voter registration per­iod matapos karong Septiyembre 30, 2024 ./ HDT / SunStar Philippines