Comelec mipasidaan sa pag-file sa COC

Ugma na gyud, Oktubre 1 hangtod sa petsa 8, 2024, magsugod ang filing sa Certificate of Candidacy (COC) alang sa Mayo 2025 nga nasyonal ug lokal nga eleksyon.

Nunot niini, ang Commission on Elections (Comelec) niadtong Sabado, Septiyembre 28, 2024, nipahinumdom sa mga mokandidato sa pagsiguro nga ilang sakto nga porma nga gigamit sa pag-file sa COC.

Sa usa ka interview, si Comelec Chairman George Garcia nagkanayon nga ang mga mo-file sa COC hugot nga giawhag sa pagsiguro nga sakto ang mga porma nga mapasaka.

"Our advice to those filing their COCs: make sure to use the proper form in doing so," matod ni Garcia.

Kahinumdoman, niadtong 2016 polls, ang standard bearer sa PDP-Laban nga si Martin Diño nianunsyo sa iyang kandidatura pagkapresidente apan nisang-at og COC nga nagpahayag sa iyang tanyag nga mayor sa Pasay City.

Si Diño sa katapusan gihulipan ni kanhi Davao City Mayor Rodrigo Duterte, kinsa midaog sa pagkapresidente sa 2016 nga eleksyon.

Dugang pa, si Garcia niingon nga ang COC forms kinahanglang hingpit nga pun-on ang mga pangutana alang sa mga aspirante sa posisyon.

"The data asked by the COCs must be completely provided," matod ni Garcia.

Gitataw sa hepe sa Comelec nga libre ang pag-file og COCs.

Giklaro usab sa Chairman nga kon anaay motanyag nga magpabayad mamahimo kining ipadangat sa ilaha ug ireklamo.

"If there is anyone who will ask for a fee from you, you can have them arrested and charged as such is prohibited," dason niya./HDT/SunStar Philippines