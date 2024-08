Comelec mitakda og panahon sa political party conventions alang sa NLE 2025

Sugod sa Septiyembre 1 hangtod sa Septiyembre 28, gipahinumdoman sa Commission on Elections (Comelec) ang tanang political parties nga magpahigayon sa tagsa-tagsa nga political conventions alang sa Mayo 2025 nga nasyonal ug lokal nga piniliay.

Sa ilang Resolution No. 11045, gipahayag sa Comelec nga upat ka semana nga panahon ang gitakda aron magpahigayon ang political parties sa ilang nominating conventions.

"Political parties (PP) may hold political conventions to nominate their official candidates for all elective positions for the May 12, 2025 National and Local Elections (NLE) and Bangsamoro Parliamentary Elections (BPE), from September 1, 2024 (Sunday) to September 28, 2024 (Saturday)," matod sa Comelec.

Apan gawas sa pagdumala og political conventions, gitugotan usab sa Comelec ang political parties nga magsubmiter sa ilang sworn list sa mga awtorisadong signatories ug specimen signatures sa political parties.

Gisulti sa Comelec nga ang listahan kinahanglan maglakip sa mga ngalan sa awtorisadong signatories sa PP, lakip na ang ilang tulo ka specimen signatures, mga posisyon sa mga partido, ug ang ilang tagsa-tagsa nga hurisdiksyon o lugar sa awtoridad aron mag-nominate ug pirmahan ang Certificate of Nomination and Acceptance (Cona) sa opisyal nga mga kandidato.

"The chairperson or president, or in their absence, the secretary-general of the PP or coalition of political parties (coalition) shall personally submit to the Law Department a sworn list of authorized signatories on or before September 30, 2024 (Monday)," matod sa Komisyon.

Sumala sa Comelec nga ang sworn list sa mga awtorisadong signatories nga gisumite sa mga tawo gawas sa chairperson, presidente, o secretary-general kay pagatamdan nga wala mapasa.

Ang kapakyasan sa pag-submiter sa sworn list sa mga awtorisadong signatories nga may specimen signatures sa mga rehistradong partido o koalisyon sa sulod sa gihatag nga panahon, matod sa Comelec, magresulta sa pagdeklara sa ilang mga nominado nga independent candidates.

Sama usab niini, ang Comelec nagkanayon nga ang pagsumite sa sworn list sa mga awtorisadong signatories nga adunay specimen signatures sa ubang mga buhatan sa komisyon gawas sa Law Department mahimong magresulta usab sa pagdeklara sa ilang mga nominado isip independent candidates. / HDT / SunStar Philippines