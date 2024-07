Comelec naglaum nga isyo ni Guo maresulbar sa di pa’ng piniliay

Mapasakaan man og kaso o di si Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo, gusto sa Commission on Elections (Comelec) nga resulbahon ang isyo nga naglambigit sa kontrobersyal nga lokal nga opisyal sa dili pa ang pag-file sa certificate of candidacy (COC) alang sa Mayo 2025 nga nasyonal ug lokal nga piniliay.

Sa usa ka interbyo, si Comelec Chairman George Garcia niingon nga sila naglaum nga masulbad ang maong butang sa dili pa ang Oktubre 2024, kon kanus-a magsugod ang COC filing period.

“Hopefully, we will be able to finish this (before the COC filing period). That’s why we gave our fact-finding team only two weeks to submit their findings and recommendations,” matod ni Garcia.

Siya niingon nga kini tungod kay gusto nila nga ang isyo bahin sa kandidatura ni Guo sa Mayo 2022 nga eleksyon masulbad sa dili pa ipahigayon ang ubang mga eleksyon.

“It’s not because this is an issue capturing national attention. We are not prioritizing this. We are not singling her out,” matod ni Garcia.

Sa sayo pa, ang Comelec nimando sa ilang Law Department sa paghimo og fact-finding panel nga maoy mosusi sa kaso ni Guo ug mosumiter og rekomendasyon ngadto sa Commission en banc.

Ang komite gimandoan sa pagtino kon adunay materyal nga sayop nga representasyon sa COC ni Guo alang sa mga pagboto sa Mayo 2022, nga maggarantiya sa pagpasaka sa usa ka kaso sa paglapas sa eleksyon.

Isip kabahin sa ilang padayon nga imbestigasyon, si Garcia niingon nga nagplano sila nga moadto sa Bamban aron susihon ang aktuwal nga election records ni Guo.

Sa partikular, matod niya nga ilang susihon ang fingerprints ni Guo sa Election Day Computerized Voters List (EDCVL) records sa Bamban.

“So as to make it complete and show that we aren’t looking at selected documents only, we want to see the EDCVLs. Our experts and examiners will need to it themselves,” matod sa election chief. Si Garcia niingon nga ilang tan-awunon ang duha ka EDCVL, ang usa alang sa Mayo 2022 nga eleksyon ug ang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023.

Ang EDCVL mao ang listahan sa mga botante nga gihuptan sa mga Electoral Board sulod sa polling precinct sa Adlaw sa Eleksiyon, diin ang mga botante mobutang sa ilang thumbprints ug pirma sa dili pa mobotar./HDT/SunStar Philippines