Comelec sa BSKE candidates: Be honest

Nanawagan si Commission on Elections chair George Garcia sa mga politiko nga nagpapili sa bag-ohay lang nga Barangay and Sangguniang Kabataan (SK) Elections sa Sugbo nga mag ‘honest’ sa reports niini sa gipanggasto atol sa eleksyon.

Si Garcia pormal nga nibisita sa Sugbo alang sa exit conference sa Rehiyon 7 nga gipahigayon sa Capitol Social Hall sa Nobiyembre 21, 2023 subay sa bag-o lang natapos nga BSKE.

Tuyo sa commissioner nga maminaw sa mga sugyot ug mga plano’ng pagpalambo sa mga paagi aron mahimong hapsay ug hamugaway ang mosunod nga mga piniliay.

Gipasalamatan usab niya ang tanang mga tawo ug buhatan nga nilangkob aron mahapsay ang pagpahigayon sa eleksyon sa Sugbo ug tibuok rehiyon 7, ilabi na sa mga dapit nga bantayanan.

FILE NA

Subay niini, gipahinumduman usab niya ang mga Sugboanong politiko nga dili magpalingoglingog sa awhag sa buhatan sa pagduso sa ilang Statements of Contributions and Expenditures (SOCE) sa Nobiyembre 29, 2023.

“Yung iba nagdadalawang isip pa na mag file ng SOCE. Alam nyo kung ito na ang pangalawang pagkakataon na hindi kayo nakapag-file nang SOCE nung 2018 Barangay and SK Elections, tapos ngayon hindi pa rin kayo nakapag-file ngayon, then you are perpetually disqualified to hold office,” matod ni Garcia.

Iyang gidugang nga ugaling dili makasumiter sa SOCE, mahimong mag-atubang og kasong administratiba nga dunay katumbas nga penalties.

Hangyo niya sa mga politiko nga mahimo’ng honest kon pila ang nagasto atol sa kampanya o sa kinatibuk-an.

Mahimo usab nga ilakip ang pagsumiter sa reports sa mga nasobra tungod sa donations basta mobayad lang kini sa income tax sa Bureau of Internal Revenue (BIR).

“Kung tatakbo ka ulit since naka record na sa amin yan, madi-disqualify ka pa rin. Kaya mag file nang SOCE at syempre maging honest kung ano yung tamang ginastos. Ilagay kung may sobra sa naibigay dahil may mga donations, okay lang na i report kasi sabi ng BIR pwede pa rin i-report basta magbayad lang nang income tax,” dugang niya.