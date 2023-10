Comelec sa mga kandidato: Pag-amping nga di makalapas

Subay sa pagsugod sa campaign period, nanghinaot ang Commission on Elections (Comelec) Central Visayas nga mosubay ang mga kandidato sa tanang lagda sa buhatan aron magpabilin nga hapsay ang mga kalihukan hangtod sa adlaw sa piniliay.

Si Atty. Lionel Castillano, acting regional director sa Comelec-7, nipahimangno sa mga nagsugod na sa pagpangampanya nga dili magdinautay ug subayon ang mga lagda sa buhatan alang sa hapsay nga campaign period.

“It’s already campaign period. So, hopefully they will follow the rules and regulations sa campaigning, because we don’t want nga inyong kandidatura inyo lang irisgo tungod anang poster. Di man na maoy makapadaog ninyo,” matod ni Castillano.

“So, dili na lang nato irisgo kay bisan og makadaog mo, magtangag inyong disqualification case. Anytime pwede mong matangtang. So, follow the rules and let the people decide freely,” dugang niya.

Lakip na sa gipahinumdom sa buhatan ang mga sayop nga gidak-on sa campaign materials, lakip na ang mga billboard, tarpaulin, ug indibidwal nga mga poster nga molapas sa two-by-three feet sa common poster areas.

Gisubli usab sa Comelec ang pagdili ubos sa presumption of vote buying lakip na ang pag-apod-apod sa mga pagkaon o ilimnon ngadto sa mga supporter atol sa campaign sorties.

Dugang pa, ang kandidato lamang ug lima ka mga indibidwal sa iyang mga kawani atol sa pagpangampanya ang gitugotan nga magsul-ob og t-shirt nga adunay litrato sa kandidato.

Ang Comelec una nang nagpahinumdom nga ang tanang BSK bets kinahanglang limitahan ang ilang campaign expenditure ngadto sa P5 matag botante.

Ugaling mosupak ang mga kandidato sa maong mga lagda, moresulta kini sa disqualification sa kandidato o kalapasan sa eleksyon.

Samtang sa mga social media platform, ang BSK bets mahimong mangampanya sa “telebisyon, cable television, radyo, newspaper, o internet,” ubos sa mga lagda sa pagpangampanya.