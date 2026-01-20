Comelec uyon sa pagdili sa mga ‘epal’

Ang Commission on Elections (Comelec) nipadayag sa ilang suporta sa nabanhaw nga tinguha sa pagpasar sa “anti-epal” nga balaudnon sa Senado nga nag-ingon nga makatabang kini sa ilang pakigbatok sa Abuse of State Resources (ASR) o ang pag-abuso sa kahinguhaan sa gobiyerno.
Sa usa ka media briefing, si Comelec Chairman George Garcia niingon nga suportado nila ang bill nga gipasaka ni Senador Erwin Tulfo nga nagtumong sa pagdili sa mga politiko sa pag-apil sa pagpang-apudapod sa bisan unsang matang sa tabang gikan sa gobiyerno.
“Suportado namin ang any initiative to limit public expenditure at the same time Abuse of State Resources dahil tantamount to vote buying yan kalimitan,” sumala ni Garcia.
Matod niya, ang pagpasar sa maong balaod magdili sa presensya sa mga politiko panahon sa pagpanghatag og hinabang sa gobiyerno ug dako kini og ikatabang sa ilang pakigbisog batok sa “Abuse of State Resources” panahon sa eleksyon. / Anton Banal / SunStar Philippines