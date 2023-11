Comelec: Way lugway sa pagsumiter sa Soce

Walay lugway sa deadline sa pag-file sa mga statement of contribution and expenditures (Soce) sa tanang ningdagan sa bag-ohay lang nga Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) niadtong Oktubre 30, 2023.

Si Commission on Elections Central Visayas (Comelec 7) Director Lionel Marco Castillano niingon sa Lunes, Nobiyembre 6, nga mandatory requirement sa tanang mga kandidato sa pagsumiter sa ilang Soce sulod sa 30 ka adlaw human sa adlaw sa piniliay subay sa nalatid sa balaod.

Si Castillano niingon nga ang mga kandidato nga makadaog o mapildi gihatagan og hangtod sa Nobiyembre 29 aron makasumiter sa ilang gasto kalabot sa kampanya ug uban pang mga galastuhan nga may kalabutan sa eleksyon.

Ang kinatibuk-ang gasto sa usa ka kandidato kinahanglang maglakip na sa tanang galastuhan atol sa kampanya sa eleksyon, apil na ang honorarium nga gihatag sa poll watchers ug mga kawani.

Ang Section 14 sa Republic Act 7166, nga gitawag usab nga Synchronized National and Local Elections and Electoral Reforms Act, nagmando nga, sulod sa 30 ka adlaw human sa adlaw sa eleksyon, ang mga kandidato ug political party treasurers kinahanglang mosumitir og komprehensibo, tukma, ug detalyadong taho sa tanang mga kontribusyon ug gasto sa kampanya sa mga buhatan sa Komisyon.

Gitataw ni Castillano nga aron makalingkod sa katungdanan human sa eleksiyon, kinahanglang moduso og Soce sanglit usa kini sa rekisitos sa mga kandidato aron makalingkod sila sa katungdanan human sa piniliay.

“You cannot assume office unless you have filed a Soce and received a certificate of compliance from the election officer that you have filed your Soce,” matod ni Castillano sa SunStar Cebu.