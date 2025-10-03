Command center gitukod, han-ay pag-atiman sa biktima sa linog

Giangkon ni Gobernador Pamela Baricuatro nga daghan pa sa mga hilit nga lugar sa amihanang Sugbo ang wa pa maabti sa mga hinabang.
Matod ni Baricuatro nga bisan nakaabot na ang mga relief goods sa mga naapektuhan nga lungsod, dunay pagkalangan sa pagpang-apud-apod.
Kini nga pamahayag subay sa mga post nga nikatap sa social media, nga ang mga suplay napiit sa mga lokal nga kagamhanan.
Aron mapahapsay ang proseso, usa ka Incident Command Operation (ICO) ang gipahimutang sa Dakbayan sa Bogo aron magsilbing receiving hub o sentro sa pagdawat sa mga hangyo ug dinalian nga panginahanglan gikan sa mga barangay ug lungsod.
Ang mga hangyo, i-relay sa Emergency Operations Center (EOC) sa Kapitolyo.
Gipasabot ni Resti Arnaiz, ang manager sa EOC, nga ang ICO maoy mokolekta sa mga panginahanglan gikan sa lain-laing mga lugar ug i-relay kini sa EOC, nga maoy mangita ug mohatag sa gikinahanglan nga mga resources.
Ang ICO gipangulohan ni Denis Pastor, ang hepe sa Cebu Provincial Risk Reduction and Management Office.
Ang EOC nagpadayon sa paglihok isip tigpataliwala sa pagpangita sa mga resources, samtang ang ICO nagsiguro nga ang mga kabalaka sa mismong lugar matubag nga mas epiktibo. / CDF