Command center sa CCPO gibuksan na

Gibuksan na sa Cebu City Police Office (CCPO) ang ilang state of the art nga command center niadtong Miyerkules, Disyembre 24, 2025, subay sa pagpalambo sa kapasidad sa kapulisan.
Ang command center nga gitrabaho sulod lang sa 21 ka adlaw, nahimutang sa roof top sa CCPO headquarter sa Camp Sotero Cabahug sa Gorordo Avenue.
Ang tanang CCTV camera sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo mamahimo nang ma-monitor sa CCPO pinaagi sa maong pasilidad.
Lakip sa nitambong sa pagbukas sa command center silang Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa Police Regional Office (PRO) 7, ug Mayor Nestor Archival.
Ang CCPO command center maoy magsilbing mata sa ilang police operations alang sa paghatag og kamanduan sa matag polis nga naa sa kadalanan, pag-control, coordination ug komunikasyon.
Dinhi usab maggikan ang impormasyon nga ilang ilabay sa Kampo Crame lakip na ang mga command conference nga ipatawag sa hepe sa Philippine National Police.
Matod ni Maranan nga ang maong pasilidad dunay dakong papel atol sa mga dagkong kalihukan sama sa Sinulog 2026 ug ang ASEAN Summit nga mahitabo sa Enero 2026.
Ang maong command center gisugdan sa pagtukod sa panahon ni Police Colonel Enrico Figueroa apan wala kini nahuman tungod sa kakuwang sa pundo.
Pinaagi sa abag sa mga stakeholders ug sa Cebu City Advisory Council, natapos ang maong proyekto sulod lang sa 21 ka adlaw. Gisuwayan dayon nilang Maranan ug Mayor Archival ang kapulisan sa Siyudad sa Sugbo kung unsa sila ka abtik motubag og alarma pinaagi sa paggamit sa bag-ong kahimanan sa command center.
Sulod lang sa dul-an duha ka minutos nakaabot dayon ang mga polis sa dapit diin dunay gialarma nga armadong tawo sa sulod sa Cebu City Sports Center.
Gisaad ni Mayor Archival nga ang iyang administrasyon mohatag sa tibuok suporta sa kapulisan ilabi na sa pagpalambo sa ilang mga kahimanan sama sa paghatag og kusog nga internet connection nga bisan mag brownout o mawagtang ang signal sa telcos magpabilin nga dunay internet ang command center.
Madugangan usab ang sakyanan sa CCPO sanglit ang Kampo Crame mo -download og 47 ka sakyanan alang sa ASEAN Summit diin ang 20 niini itagana alang sa CCPO. / AYB