Command center tukoron sa Kapitolyo, mas dali ang pagtubag sa emergencies

Gilaraw sa Kapitolyo nga mobutang og command center aron dali ang pag-monitor sa mga kalungsoran hilabi na sa panahon sa emerhensya ug kalamidad.
Subay sa uwahing tigom tali ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, Office of Civil Defense in Central Visayas (OCD 7) ug Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, gihisgutan niini ang mga pamaagi aron mapadali ang response efforts sa probinsya.
Lakip sa nitambong sa tigom sila si OCD 7 Director Joel Erestain ug Retired Colonel Dennis Francis Pastor, hepe sa PDRRMO. Ang pakig-alayon sa OCD-7 gilantaw sa Kapitolyo nga dakong kahigayunan nga mapalapdan ang disaster preparedness niini.
Tinguha sa Kapitolyo nga bisan pa man sa mga moabot nga kalamidad, mamenosan ang casualty sa probinsya.
Sa nasayran kabahin sa gihimong pagpangandam sa PDRRMO, ang pagdugang og personnel nga naka-position isip abag sa mga lokalidad panahon sa kalamidad. Una nang nahisgutan sa gobernador ang pagpamalit usab og dugang ekipo aron naay magamit sa bisan unsang panahon. / ANV