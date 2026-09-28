Community-centered nga Sinulog, gipangandaman na

Gisugdan na sa mga organizer ang pagpangandam alang sa sunod tuig nga kapistahan sa Dakbayan sa Sugbo ilabi na sa pagpahigayon sa Sinulog.
Gipasabot ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña ang panginahanglan alang sa mas lig-on nga “village feel” nga magbutang sa kulturang Cebuano, kaluwasan ug pagka-inclusive sa sentro sa selebrasyon.
Nagpahigayon og unang miting niadtong Septiyembre 16, 2026, ang Sinulog 2027 Executive Committee aron hisgutan ang organizational structure sa pista, mga inisyal nga kalihukan, logistics, marketing plans ug partisipasyon sa mga contingents alang sa Enero nga mga kalihukan.
Si Osmeña, nga chairman sa Sinulog Foundation Inc. (SFI), niingon nga ang Sinulog kinahanglan magpabiling usa ka selebrasyon diin ang mga pamilya, deboto, turista ug mga Cebuano mahimong magtapok nga luwas ug makasinati sa tinuod nga kinaiya sa siyudad.
Matod niya, moanhi ang mga bisita sa Sugbo panahon sa Sinulog dili lamang tungod sa mga building, mall ug uban pang kalambuan, kondili tungod sab sa atmosphere nga gihimo sa mga tawo nga magtapok sa kadalanan ug magsaulog nga magkahiusa.
Mao kini ang nahimong basehan sa iyang sugyot nga hatagan ang Sinulog 2027 og mas lig-on nga “village feel” aron mapreserbar ang communal nga kinaiya sa pista samtang kini nagpadayon sa pagtubo ug paglambo.
Ang konsepto nagtumong nga hatagan og higayon ang mga tawo gikan sa lainlaing background ug henerasyon nga mag-uban sa usa ka selebrasyon, samtang mapadayon ang relihiyoso ug kultural nga gamot sa Sinulog.
Gihisgutan sab sa mga organizer ang mga leksyon gikan sa nangaging mga selebrasyon sa Sinulog, lakip ang mga pamaagi nga mahimong ipadayon ug mga bahin nga kinahanglan palambuon samtang nangandam sila sa gipaabot nga pagdugang sa mga contingents ug mga manan-aw.
Magpabilin ang tema sa pista nga “One Beat. One Dance. One Vision,” kauban ang Cebu City Government’s Cebu City 2035 development thrust nga mahimong “Smart, Sustainable, and Inclusive.”
PANGANDAM SA SEGURIDAD
Samtang, nagsugod na sab ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa pagpangandam sa paghatag og seguridad sa 362nd Fiesta Señor ug Sinulog 2027.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office, nga niadtong miaging semana gipatawag sila sa Chairman sa Committee on Peace and Order sa konseho sa Siyudad sa Sugbo nga si Konsehal Pablo Labra II. Tumong niini aron ilang masugdan na ang paglatag sa security preparation sa dako nga kalihukan.
Gibutyag ni Pelare nga matag semana na nila himuon ang security meeting ug ila nang gisusi ang mga angayan nga palambuon sa seguridad nga unang nabantayan sa milabay nga Sinulog. / CAV, AYB