Complaint hotline gilusad sa LTO 7

Duna nay direktang paagi ang mga drayber ug motorista sa Central Visayas sa pag-report sa mga kalapasan sa trapiko ug delikadong pagmaneho.
Kini human gilusad sa Land Transportation Office (LTO) 7 ang ilang Citizens Law Enforcement Hotline Facebook Page.
Matod ni LTO 7 OIC Regional Director Francisco “Franz” Ranches Jr., ang hotline page magtugot sa publiko sa pag-report og traffic violations ug reklamo online, lakip ang pagpadala og video o dashcam footage diretso sa Operations Division sa LTO 7.
“Gusto namo ipahibalo sa publiko nga aduna na ta’y bag-ong citizens’ page sa among opisina diin dali ra silang maka-report og mga violatons o insidente sa trapiko gamit ang ilang mga cellphone,” matod ni Ranches atol sa usa ka forum.
Mahimong ipadala sa publiko sa page ang petsa, oras, lugar, plate number o MV File Number, ug mubo nga hulagway sa insidente.
Gidasig ni Ranches ang pag-report sa mga violation, samtang giingon niyang aduna sila’y awtoridad sa pag-isyu og show cause orders, pagsuspenso, ug pagrekomendar sa pagbawi sa lisensya.
Prayoridad ni Ranches ang inisyatiba sukad siya natudlo sa LTO 7, dala ang kasinatian isip Assistant Regional Director sa CALABARZON, Regional Director sa Bicol, ug siyam ka tuig nga Bise Mayor sa Vigan, Ilocos Sur. Gipulihan niya si kanhi director Glen Galario.
Sa iyang unang mga direktiba, giduso ni Ranches ang dinaliang reporma sa road safety aron mapakunhod ang aksidente sa Central Visayas, lakip ang estrikto nga pag-isyu og lisensya ug hugot nga pag-inspeksyon sa kahimtang sa mga sakyanan.
Palapdan sa LTO 7 ang FTDC ug palig-unon ang pagkamatinud-anon ug pagkapropesyonal sa mga sakop niini.
Pinaagi sa mas estrikto nga pagpatuman sa balaod ug sa tabang sa publiko sa pag-report, naglaom ang LTO 7 nga mogamay ang gidaghanon sa mga aksidente sa tibuok rehiyon. / EHP