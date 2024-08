Compound sa KOJC gironda; 1 namatay sa ‘cardiac arrest’

Gironda sa mga polis ang 30 ka ektarya nga Kingdom of Jesus Christ (KOJC) compound sa Davao City kaadlawon sa Sabado, Agusto 24, 2024, aron ipatuman ang warrant of arrest sa lider niini nga si Pastor Apollo Quiboloy.

Sa pakighinabi sa radio station dZBB niadtong Sabado, si Davao police director Brigadier General Nicolas Torre III nikompirmar nga ang Philippine National Police (PNP) personnel nisulod sa KOJC compound sa Davao City aron i-serve ang warrant of arrest kang Quiboloy.

Usa ang namatay sa giingon nga cardiac arrest apan gihimakak sa Philippine National Police (PNP) nga may kalabutan sa ronda ang pagkamatay sa usa sa mga sakop sa KOJC.

Wala gibutyag ni Torre ang eksaktong gidaghanon sa mga polis nga nalambigit apan niingon nga ang gipakatap nga pwersa igo na sa pagpangita sa tibuok compound, nga naglakip sa 42 ka mga edipisyo, usa niini mosangkad sa lima ka ektarya.

“The exact number is classified pero this is enough number para hanapin ang ating pugante rito sa sulod sa compound,” matod ni Torre.

Sa dihang gipangutana bahin sa tayming sa operasyon, si Torre niingon nga kabahin kini sa ilang taktikal nga konsiderasyon aron maseguro nga walay makaikyas. Bisan pa sa presensya sa armadong seguridad sa compound, si Torre niingon nga walay nisukol kanila.

Iyang gipasabot nga ang mga sibilyan sulod sa compound kinahanglang dili manghilabot sa operasyon sa kapulisan aron malikayan ang bisan unsang isyo. Bahin sa nahimutangan ni Quiboloy, si Torre niingon nga naa sa sulod sa compound ang pastor. Sa pagsuwat ning taho, wa pa siya nakaplagi.

"Wala hong timeline na binibigay basta hahanapin namin siya," matod ni Torre.

Ang mga warrant giisyu sa korte sa Pasig alang sa mga kaso nga naglambigit sa trafficking sa mga tawo ug pag-abuso sa bata, nga walay piyansa nga girekomendar.

Ang matag warrant gigamit sa daghang mga kaso. Giawhag ni Torre si Quiboloy sa pagtahan nga malinawon. "Sana naman ay sumurrender na lang siya at makikita at makikita rin siya. It’s just a matter of time, pahirapan pa niya ang mga supporters niya. Huwag na, spare your supporters from their heartache and just get out and surrender yourself. Ganun lang, napaka-simple," ni Torre.

CASUALTY

Ang abogado nga si Israelito Torreon, legal counsel ni Pastor Apollo Quiboloy, niingon nga usa ka tawo ang namatay ug ubay-ubay ang grabeng naangol atol sa police operation niadtong Sabado.

Si Torreon niingon nga upat ka mga tawo ang giatake sa kasingkasing, usa ang namatay, samtang pito ang nawad-an sa panimuot.

Upat ka mga batan-on gikataho usab nga nakasinati og grabe nga atake sa anxiety.

"This happened because General Torre supposedly gave us 30 minutes to open the gate yet his men already destroyed the back and side walls while using tear gas against the occupants of KOJC Compound," ingon ni Torreon.

GIATAKE

Si Major Catherine Dela Rey, tigpamaba sa Davao City Police Office, niingon nga ang indibidwal gideklarar nga patay sa Sabado sa usa ka attending physician sa usa ka tambalanan tungod sa cardiac arrest.

Ang kamatayon gikataho nga tungod sa kakapoy ug kalisod gikan sa mga adlaw sa pagmonitor sa ilang tore, nga nadugangan sa mga paglangay sa pagtawag og medikal nga tabang. /