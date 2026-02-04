Computer shop attendant nadakpan sa buy-bust

Nadakpan sa hiniusang puwersa sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 Regional Special Enforcement Team ug Mambaling Police Station 11 ang usa ka lalaki nga nalakip sa regional target list atol sa gilusad nga buy-bust alas 3:10 sa kaadlawon, Martes, Pebrero 3, 2026.
Giila ni PDEA 7 Regional Director Joel Plaza ang suspek nga si alyas Nelson, 36, usa ka computer shop attendant ug residente sa Sityo Isla Alegre, Barangay Basak San Nicolas, ning dakbayan.
Nasakmit gikan sa suspek ang usa ka dako nga pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 50 gramos nga gibanabana nga mobalor ang drugas og P340,000 sa average market value, buy-bust money, ug usa ka cellphone nga gigamit sa ilegal nga transaksyon.
Ang mga nakuha nga ebidensya giduso na sa PDEA 7 Regional Laboratory samtang ang suspek kasamtangang gibalhog sa detention facility sa maong buhatan.
Sumala ni Leia Alcantara, ang tigpamaba sa PDEA 7, usa ka buwan nga gipaubos sa case buildup ang suspek.
Gumikan sa kabug-aton sa iyang operasyon, nalakip si Nelson sa PDEA-PNP Regional Target List.
Giandam na sa PDEA 7 ang mga kasong kalapasan sa Section 5 (Sale) ug Section 11 (Possession) ubos sa Article II sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspek. / AYB