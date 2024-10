Computers, cellphones gipangsusi na sa PRO 7

Gipaubos sa eksaminasyon ang 34 ka mga computer lakip na ang 4 ka laptops ug 226 ka mga cellular phone nga nangasakmit sa Police Regional Office (PRO) 7 sa usa ka pribadong resort sa Sitio Kalingking, Barangay Saavedra, lungsod sa Moalboal nga gituohang gigamit sa operation sa ilegal nga Philippine offshore gaming operator (Pogo).

Gihimo ang forensic examination sa alas 10 sa gabii, Lunes, Oktubre 14, 2024, ug natapos ang awrtoridad pagka buntag na sa Martes, Oktubre 15, 2024.

Ang Criminal Investigation and Detection Unit (CIDG) 7 nakakuha og search warrant nga giluwatan ni Judge Ruben Altubar sa RTC Branch 29 sa Dakbayan sa Toledo aron ipatuman ang paghiling sa ma­ong mga gadget.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Briga­dier General Anthony Abe­rin, hepe sa PRO 7, nga ang tumong sa gipahigayon nga forensic examination sa mga computer lakip na sa upat ka laptops ug cellphones aron masayran kung unsa nga matang sa Pogo ang gi-operate sa maong mga langyaw nga naa na karon sa kustodiya sa kapulisan sa Moalboal.

Sa pagkutlo ning balita, wala pa mohatag sa resulta sa CIDU 7 ug ang RACU 7 kung kini gigamit sa Pogo operation ang mga gadgets nga nakuha sa kapulisan.

Napasakahan na og kaso sa kalapasan sa Section 7 sa Republic Act 562 kun “Alien Registration Act of 1950” ang 38 ka mga Chinese National sanglit wala man sila makapakitag dokumento sama sa ilang pasaporte lakip na certification nga mamahimo silang makatrabaho dinhi sa Pilipinas diin ang silot niini mao ang pagpa-deport kanila paingon sa ilang nasod.

Apan gibutyag ni Pelare nga ila usab nga tan-awon sa ilang imbestigasyon kung dili ba biktima sa human trafficking ug torture ang maong mga langyaw sama sa kaso sa Pogo hub nga na ronda sa Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.

"The possibility that they are victims of human trafficking cannot also be discounted, that is why ongoing pa ang atung investigation. As I've mention naa tay gamay nga challenge diha because they are 38 we have only 1 interpreter or translator. We need to talk to them one by one to check kung nabiktima ba sila sa human trafficking," matod ni Pelare.

Sa mga operation batok Pogo daghan matod pa ang nadiskobrehan nga ang mga tawo nga nagtrabaho niining maong matang sa operation biktima sa illegal detention ug ang uban gipang-torture.

Wala gisalikway ni Pelare nga ang maong mga Chinese National nga nadakpan sa Moalboal gikan kini sa nabungkag nga Pogo hub sa Luzon ug sa Barangay Agus sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sanglit dunay indikasyon nga nakita nga susama ang pamaagi.

Tungod niini, pahugtan pa sa PRO 7 ang ilang monitoring ug surveillance uban sa mga local government units sa Central Visayas basin dunay laing Pogo Hub nga nag-operate sa ilang hurisdiksyon ilabi na sa probinsya sa Sugbo.

Nailhan na usab sa kapulisan ang duha nga maoy bossing sa mga Chinese National sa nagpadagan sa gituohang Pogo sa Moalboal gani usa ani maoy nag-organisar lakip na ang mga local contact niini nga posibling ilang mapasakahan sa kaso sa kor­te. / AYB