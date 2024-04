Condo unit nga nahulgan sa bata gipasirhan una

Human sa kamatayon sa usa ka kwatro anyos nga batang lalaki nga nahulog gikan sa usa ka unit sa ika-27 nga andana sa usa ka condominium sa Barangay Lahug, dakbayan sa Sugbo, temporaryo nga gisirad-an sa Office of the Building Official (OBO) ang unit nga gipuy-an niini samtang nagpaabot sa pagsumitir sa incident report ug pagkompleto sa inspeksyon sa disenyo sa building.

Si OBO head Florante Catalan maoy nangulo sa ocular inspection sa unit sa Median Condominium niadtong Huwebes, Abril 11, tulo ka adlaw human nahitabo ang makamatay nga insidente niadtong Lunes, Abril 8.

Niadtong Martes, Abril 9, si City Councilor Rey Gealon niluwat og resolusyon nga naghangyo sa OBO nga imbestigahon ang insidente aron masuta kon duna bay occupancy permit nga naisyu alang sa unit ug susihon ang bisan unsang depekto sa disenyo nga posibleng nakatampo sa pagkahulog sa bata.

Tumong usab sa imbestigasyon nga mapugngan ang susamang mga insidente ug masiguro ang kaluwasan sa tanang residente sa condominium.

Nisulti si Catalan sa mga tigbalita kaniadtong Huwebes nga ang temporaryo nga pagsira ma-apply ra sa yunit diin nahulog ang bata. Ang ubang mga unit sa condo dili maapektuhan.

Dugang pa ni Catalan nga wala pa makasumite ang management sa ilang report sa maong insidente, nga gikinahanglan sa dili pa modesisyon ang iyang buhatan nga ablihan og balik ang condo unit.

Hinuon, matod niya nga hatagan niya og igong panahon ang management sa pag-andam sa report.

INSPEKSYON

Si Catalan miingon nga ang condominium adunay duha ka disenyo: ang una nga disenyo adunay terrace ug ang uban nga mga bahin lamang sa awning-type nga mga bintana.

Sumala sa inisyal nga mga taho, ang bata nahulog gikan sa unit nga walay terrace. Gidali siya pagdala sa ospital; apan, gideklarar sa mga doktor nga patay na pag-abot.

Ang bata nasuta nga nahulog sa bentana, di sa terrace.

Matod ni Catalan nga ilang gimandoan ang tagdumala sa condominium nga susihon ang disenyo sa arkitektura sa building, labi na ang mga bintana niini.

Namatikdan niya nga ang mga bintana sa awning nasangkapan lamang sa mga limiter nga nagpugong sa pag-abli.

Sa dihang gipangutana kon mapugos ba ang management sa pag-usab sa mga disenyo sa bintana sa condominium, si Catalan niingon nga magdepende sa assessment sa architectural team sa management.

“Dili ta makahilabot man gud sa designers kon unsa,” matod niya.

Si Catalan niingon nga ang pamilya sa bata nag-abang lang sa unit ug giingong wala mopahibalo sa tag-iya sa unit nga duna silay mga anak. Matod niya nga ang pamilya sa bata mibiya na sa unit. / AML