Cone: Aguilar ‘on call’ kon kinahanglanon

Niretiro na man tuod si Japeth Aguilar sa pagduwa sa Gilas Pilipinas apan alang ni national coach Tim Cone, gikonsiderar niyang “on call” ang 38 anyos nga basketbolista kon kinahanglanon.
Gipasabot ni Cone nga aduna gihapon posibilidad nga kuhaon niya pagbalik ang 6’9” nga pambato sa Brgy. Ginebra Gin Kings kon adunay usa sa kasamtangang big men sa Gilas ang dili makaduwa.
“If something happens to one of our bigs and we need another big to step in, we will continue to call him because he’s a freak of nature,” matod ni Cone nga napatik sa www.pba.ph.
“At 38 years old, he still jumps out of the gym, still plays at an extremely high level. He knows that if we need him, he’ll come back.”
Sa pagkakaron, makahatag si Aguilar og saktong panahon sa iyang pamilya ug makatutok sa iyang pagduwa sa Gin Kings sa Philippine Basketball Association (PBA). / ESL