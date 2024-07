Cone: Ako mao ang mihangyo ni Japeth

Ang Gilas basketball fans nakasaway og maayo kang Japeth Aguilar human sa kapildehan sa national squad batok sa Brazil sa FIBA Olympics Qualifying Tournament sa Riga, Latvia.

Apan si Gilas Pilipinas coach Tim Cone midepensa kang Aguilar human nakadawat og mga pagsaway sa fans tungod sa iyang pagduwa sa FIBA OQT.

Sa usa ka post sa X, kanhi Twitter, nga tataw nga tubag sa bashers, gipasabot ni Cone nga si Aguilar sa sinugdan nagduha-duha nga mamahimong kabahin na usab sa Gilas Pilipinas tungod kay iyang gibati nga ang mga batan-ong magduduwa mas angay sa puwesto kay kaniya.

Si Cone niingon usab nga gusto ni Aguilar nga mogahin og panahon uban sa iyang pamilya human sa pagkahimugso sa iyang ikaduhang anak, kinsa natawo atol sa unang window sa FIBA ​​Asia Cup 2025 qualifiers niadtong Pebrero.

Bisan pa niini, si Cone niingon nga iyang gihangyo og maayo si Aguilar nga mahimong kabahin sa Gilas, ning higayuna, nunot sa pagkaangol ni AJ Edu, nisugot na siya.

“I begged Japeth to join us in Latvia,” suwat ni Cone nga gikutlo sa spin.ph. “He wanted to let the young guys do it and spend more time with his wife and new baby.

“Kept begging him. When AJ Edu went down, he finally relented after more begging,” dugang ni Cone.

Ang 37-anyos nga si Aguilar makadiyot ra nakaduwa sa FIBA ​​OQT ug nag-average og 2.7 puntos ug 3.3 ka rebounds. Apan nakadawat siya og mga pagsaway sa fans ilabi na human sa semifinal game sa Brazil diin siya nakahimo og duha ka turnovers bisan og ang Barangay Ginebra big man adunay upat ka puntos ug unom ka rebounds.

Si Cone nagkanayon nga si Aguilar mihimo og bililhong kontribusyon gawas sa stat sheet isip team captain sa Gilas.

“He led us, he was our team captain. His sacrifice for country was total,” ingon ni Cone. /