Cone andam mahimong head coach sa PH Gilas

Gipadayag ni Brgy. Ginebra Gin Kings coach Tim Cone nga andam niyang dawaton ang bakanteng posisyon nga head coach sa Gilas Pilipinas kon itanyag kini kaniya sa Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP), nga maoy basketball governing body sa nasod.

Ning pagsuwat, wala pa’y o­­pis­yal nga anunsyo ang SBP kabahin niini apan gituohan nga ang winningest coach (25) sa Phi­lip­pine Basketball Association (PBA) mao na ang mogiya sa Gilas.

“If they did choose me, I’m looking forward to doing it,” matod ni Cone nga napatik sa www.gmanews.tv. “They (SBP) haven’t told me anything so it’s hard for me to comment. But literally, I didn’t get a call.”

Si Cone maoy naggiya sa Gilas isip temporaryong coach di­hang naangkon pagbalik sa Pilipinas ang basketball gold medal sa Asian Games sa miaging tuig sa Hangzhou, China human sa 61 ka mga tuig.