Cone: David mura’g si Butler

Gihulagway ni Ginebra Gin Kings coach Tim Cone ang usa sa iyang batan-ong mga magduduwa nga si Jayson David nga pareha og estilo ni Golden State Warriors star Jimmy Butler sa National Basketball Association (NBA).
Si David nakakuha og dakong atensiyon gikan sa mga sumosunod sa Ginebra human siya nakatabang og dako atol sa kadaugan sa Gin Kings batok sa San Miguel Beermen nga maoy nakatabla sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup semi-finals series, 2-2, niadtong Dominggo, Enero 11, 2026.
“I always tell him that he reminds me of Jimmy Butler. He is so dynamic,” matod ni Cone kabahin ni David nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Gipasabot ni Cone nga nakasuweto kaayo siya sa estilo ni Butler gumikan kay nagsunod siya og maayo niini dihang nagduwa pa kini sa Miami Heat.
“Wide body, can play bigger than he is, and very versatile. I know Jimmy Butler well because I follow the Miami Heat so closely and he was there back then, and [Jayson] now has the opportunity to show that,” dugang ni Cone.
Sa iyang bahin, nagkanayon si David nga andam niyang buhaton ang tanan aron makatabang sa kampanya sa Gin Kings nga nagkuha kaniya isip 20th overall pick niadtong 2022 PBA drafting.
“‘Pag galing ka sa bench, dapat makatulong ka. Hindi pwedeng sila Scottie [Thompson] lang, sila Troy [Rosario], [Stephen] Holt, at Miah [Gray]. Kailangan lahat kami mag-step up. San Miguel yan eh, napakalalim ng bench,” matod ni David. / ESL