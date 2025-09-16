Cone dili gihapon uyon sa 4-pt. shot

Nagpahigayon og poll ang Spin.ph kon nakauyon ba ang coaches sa 4-point shot human sa usa ka season nga paghangop sa Philippine Basketball Association (PBA) niini.
Adunay mga nakauyon ug aduna sab dili. Si Brgy. Ginebra Gin Kings coach Tim Cone wala nitubag sa poll bisan sulod na sab sa pipila ka mga higayon nga nakapahimulos ang Gin Kings niini.
Hinuon, daan na siyang nipadayag nga dili siya uyon niini.
“Just because it favors our team having Justin around and making those fours doesn’t mean I’m a fan of the four-point line,” matod ni Cone na napatik sa Spin.ph. / ESL