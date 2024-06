Cone dili mokuha’g ipuli ni Thompson

Alang kang Gilas Pilipinas coach Tim Cone, dili na siya kinahanglang mokuha og laing magduduwa aron ipuli sa adunay angol nga si Scottie Thompson sa pointguard nga posisyon ug andam silang mohamag sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa sunod man gamit ang 11-man roster.

“I don’t feel we’re shorthanded at all,” matod ni Cone nga napatik sa www.gmanews.tv.

Nakasulti si Cone niini human sa kadaugan sa Gilas batok sa Taiwan Mustangs, 74-64, sa usa ka tune-up game niadtong Lunes sa gabii, Hunyo 24, 2024, sa Philsports Arena sa Pasig City.

“I’m not a guy who plays 11 or 12 guys anyway. You know me, I don’t play that many guys. I’m really an eight or nine-man rotation,” dugang ni Cone.

Hinuon, giangkon ni Cone nga nagpangita siya sa serbisyo ni Thompson, kinsa iyang sinaligang pointguard sa Brgy. Ginebra Gin Kings sa Philippine Basketball Association (PBA) ug gikauban niya sa international level.

Apan masaligon si Cone nga matapakan sa iyang guard rotation nga gilangkuban nila ni Dwight Ramos, Chris Newsome ug CJ Perez ang haw-ang nga nabiyaan ni Thompson.

“We don’t play pure point guard system. So we feel Dwight is capable, New is obviously capable, and I’m really pleasantly surprised with CJ,” pasabot ni Cone. / ESL