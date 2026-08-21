Cone: Gilas daghan pa’ng angay trabahuonon

Nagkanayon si Gilas Pilipinas coach Tim Cone nga daghan pa nga angayang trabahuonon ang iyang puwersa alang sa ilang kampanya sa nagkaduol nga fourth window sa FIBA basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers.
Mao kini ang obserbasyon ni Cone human sa ilang labing unang tuneup game diin gipangbuntog sa Gilas ang Korean Basketball League (KBL) team, 81-76, niadtong Huwebes, Agusto 20, 2026, sa San Miguel Corp. (SMC) Gym sa Pasig City.
Hinuon, giklaro ni Cone nga aduna pa sila’y igong panahon aron mahimo ang kinahanglang adjustments.
“We won a close game. We didn’t play well, but the game gave us a good indication of where we are and how far we have to go to get ready,” matod ni Cone, nga napatik sa www.gmanews.tv.
Sa 4th window, mo-host ang Gilas batok sa Jordan karong Agusto 28 ug Iran karong Agusto 30 sa Mall of Asia Arena. / ESL