Cone: Gilas makahimo og surpresa

Bisan dayag nga kuwang sila og mga haligi sa ilawom, malaumon gihapon si Gilas Pilipinas coach Tim Cone nga makamugna sila og surpresang kadaugan sa malisod nilang misyon sa Window 3 sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers.
“We know it’s going to be tough, but we look forward to it. We’ve been a team that’s pulled off surprises before, so I’m not gonna be surprised if we pull off another one,” matod ni Cone, nga napatik sa www.gmanews.tv.
Gihimong ehemplo ni Cone ang ilang naposteng kadaugan batok sa Latvia ug New Zealand Tall Blacks.
Ning gitumbok nga malisod nga misyon, atubangon sa Gilas ang Tall Blacks karong Hulyo 3, dayon ang Australia Boomers karong Hulyo 6, 2026.
Sa ilang makapakugang nga kadaugan nga naposte niadtong 2024, nagkanayon si Cone nga nagsilbe kining bunga sa maayo nilang training camp.
“That’s really good preparation for us. I’ve always said that a prepared team is a confident team, and if we are confident, that’s going to show in our games,” dugang ni Cone.
Malaumon sab si Cone nga dako og matabang ang bag-ong mga sakop sa Gilas nga sila si Mike Phillips, Justine Baltazar ug Juan Gomez de Liaño, kinsa maoy gipuli sa adunay angol (hamstring) nga si Scottie Thompson.
“We bring them in with a purpose. We don’t just look at talent, we try to bring in players who fit the puzzle of our team’s vision,” pasabot ni Cone.
Ang ubang mga sakop sa Gilas mao sila si Justin Brownlee, RJ Abarrientos, Troy Rosario, Dwight Ramos, AJ Edu, June Mar Fajardo, Chris Newsome, Kevin Quiambao, ug Carl Tamayo. / ESL