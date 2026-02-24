Superbalita Cebu

Cone kuntento sa training sa Gilas

Kuntento si coach Tim Cone sa iyang nakita sa training sa Gilas Pilipinas alang sa kampanya niini sa Window 2 sa FIBA World Cup 2027 Asian qualifiers, taho sa Spin.ph.

Niadtong Sabado, ang Gilas nakigduwa sa Philippine Basketball Association (PBA) squad Magnolia Chicken Timplados Hotshots sa usa ka tune-up game. Yanong gipanglampornas sa Gilas ang Hotshots ning sangkaa.

Sa Window 2, ang Gilas mo-host sa New Zealand Tall Blacks karong Huwebes, Pebrero 26, 2026, ug sa Australia Boomers karong Marso 1 sa Mall of Asia Arena sa Manila. / ESL

