Superbalita Cebu

Cone: Lisod kon wa ang mga int’l player

Cone
Cone
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Gipasabot ni Gilas Pilipinas coach Tim Cone nga lisod ang pagporma og labing maayo alang Asian Games kon walay pamaagi nga makagarantiya nga makaduwa sa Gilas ang overseas-based players.

Mao kini ang gipadayag ni Cone atol sa Senate Committee on Sports hearing ning bag-ohay lang.

Ang overseas-based players nga gipangulohan nila ni Kai Sotto ug Dwight Ramos, dili buhian sa ilang mother teams nga makaduwa sa Asian Games gumikan kay dili man kini FIBA-sanctioned nga kompetisyon.

Gipasabot ni Cone nga kinahanglang masulbad kini. / ESL

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