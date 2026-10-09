Cone: Lisod kon wa ang mga int’l player

Gipasabot ni Gilas Pilipinas coach Tim Cone nga lisod ang pagporma og labing maayo alang Asian Games kon walay pamaagi nga makagarantiya nga makaduwa sa Gilas ang overseas-based players.
Mao kini ang gipadayag ni Cone atol sa Senate Committee on Sports hearing ning bag-ohay lang.
Ang overseas-based players nga gipangulohan nila ni Kai Sotto ug Dwight Ramos, dili buhian sa ilang mother teams nga makaduwa sa Asian Games gumikan kay dili man kini FIBA-sanctioned nga kompetisyon.
Gipasabot ni Cone nga kinahanglang masulbad kini. / ESL