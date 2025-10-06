Cone lupig ni Tenorio

Masipang buto ang nisugat ni LA Tenorio sa bag-o niyang tahas isip playing coach human niya naagak ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots ngadto sa kadaugan batok sa iyang kanhi team Brgy, Ginebra Gin Kings, 80-73, niadtong Dominggo sa gabii, Oktubre 5, 2025, atol sa pagsugod sa 50th Philippine Basketball Association (PBA) Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum.
“A good start for a new journey,” matod pa ni Tenorio nga napatik sa www.pba.ph.
Gipasabot ni Tenorio nga grabe ang iyang tensyon nga gibati gumikan kay iyang gikaparang si Ginebra coach Tim Cone kinsa sulod sab sa daghang katuigan nga naggiya kaniya gikan pa Alaska ngadto na sa Ginebra.
“I want to thank the players and the coaching staff, they wanted to guide me, knowing mahirap in this kind of atmosphere. The players were ready going to this game. I appreciated their effort and their focus.”
Giangkon ni Cone nga mas preparado ang Hotshots ning sangkaa ug iyang gidayeg si Tenorio sa bag-ong obligasyon niini.
“I certainly didn’t like the way we played. Too many turnovers, no multiple effort on defense, didn’t execute tonight, didn’t play a very good game at all,” matod ni Cone.
Giklaro ni Cone nga nagmalipayon siya alang ni Tenorio apan nagmagul-anon siya alang sa iyang kaugalingon.
“I’m happy for LA, I’m sad for myself. It’s much bigger for LA than it was for me tonight. Just put it that way. It was his first game. He’s going to remember it. I’m going to forget this one really quick,” matod ni Cone.
Gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, ang Hotshots kanunay nga naglabaw ning sangkaa.
Puntos matag usa:
Magnolia (80) - Lucero 17, Lastimosa 14, Gomez de Liano 14, dela Rosa 12, Sangalang 9, Barroca 7, Laput 5, Dionisio 2.
Ginebra (73) - Holt 16, Gray 13, Rosario 12, Abarrientos 11, Estil 9, J.Aguilar 5, Cu 3, Torres 2, David 2. /Quarterscores: 23-14, 36-30, 61-48, 80-73. / ESL