Cone malaumon ma-NBA si Sotto

Human nidominar ang batan-ong higante sa Gilas Pilipinas nga si Kai Sotto sa ilawom nga bahin sa bag-ohay lang nahuman nga 4th window sa FIBA World Cup Basketball 2027 Asian Qualifiers, nagtuo si Gilas coach Tim Cone nga angayang ipadayon ni Sotto ang pangandoy niini nga makaduwa sa National Basketball Association (NBA).
Ang 7’3” nga si Sotto kinsa lumad nga taga Las Piñas, dili ikalimod nga mao gyud ang labing dakong hinungdan nga naharos pagpilde sa Gilas ang lig-ong mga puwersa sa Jordan ug Iran sa 4th window.
Ning maong tipik sa qualifiers, si Sotto nag-average og 15.5 puntos, 15 rebounds, tulo ka assists, ug usa ka block shot.
Sa gipakita ni Cone, nakahinumdom siya sa dominasyon sa ilawom sa higanteng pambato sa Iran kaniadto nga si 7’2” Hamed Haddadi.
“You remember Haddadi? When they had Haddadi, they (Iran) were just dominating Asia,” ni Cone nga napatik sa Spin.ph.
Si Cone kinsa nahimong guest assistant coach sa Miami Heat niadtong 2022 NBA Summer League, nisaad nga buhaton niya ang kutob sa iyang makaya aron tabangan nga makasulod si Sotto sa NBA, partikyular ubos sa kampo sa Heat. / ESL